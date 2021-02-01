Meyve suyu ihracatında 2020'de rekor kırıldı

Türkiye'nin meyve suyu ihracatı 2020'de 322,8 milyon dolarla rekor kırdı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin meyve suyu ihracatı 2019'da 259 milyon 884 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ise meyve suyunda ihracat yüzde 24 artarak 322 milyon 793 bin dolara çıktı.

Meyve suyu ihracatında ABD 86 milyon 641 bin dolarla birinci, Hollanda 32 milyon 143 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bir önceki seneye göre en çok artışın yaşandığı Güney Kore pazarı ise üçüncü sıraya yerleşti. Bu ülkeye yapılan ihracat, 2019'a göre yüzde 133 artarak 31 milyon 519 bin dolara çıktı.

Çeşit olarak ise en fazla elma suyu ve konsantresi, üzüm suyu ve konsantresi, ananas suyu ve konsantresi ihraç edildi.

Hedef 350 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, salgın nedeniyle yaş meyve sebze mamullerine yoğun talep olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2020'de yaş meyve sebze mamullerinden 1 milyar 683 milyon 626 bin dolar gelir elde ettiğini aktaran Uçak, katma değerli üretim anlamında bu ihracatı değerli bulduklarını ifade etti.

Meyve suyu ihracatının da katma değerli ihracata örnek olduğunu dile getiren Uçak, "Geçen yıl hedef olarak 300 milyon doları belirlemiştik. Ancak bunun üstüne çıktık. Son 10 yılda ihracatımız 222 milyon dolardan 322 milyon dolara çıkmış. 2021'de de yeni bir rekora imza atıp, meyve suyu ihracatımızı 350 milyon dolara çıkarmak istiyoruz." dedi.

"Hedefimizi aştık"

Bölgenin önde gelen ihracatçı firmalarından Dimes'in Tedarik Zinciri Direktörü Özbay Doğru da firma olarak 2020 yılına çok iyi başladıklarını, salgın sürecinde insanların, vitamin içeriği nedeniyle meyve suyuna yoğun talep gösterdiğine işaret etti.

Firma olarak 2020'de ihracat pazarında yüzde 50 büyüme hedeflediklerini kaydeden Doğru, "Bunu aştık ve yüzde 54'e çıkardık. 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle Uzak Doğu pazarına odaklandık. Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere satışlarımızı artırdık. Bu pazarlarda özellikle sıkma ürünlerimizle ciddi bir ilerleme kaydettik." diye konuştu.

Uzak Doğu pazarına girmenin zor olduğuna işaret eden Doğru, kurdukları Ar-Ge merkezlerinin geliştirdiği ürünlerle bu pazarda başarıyı yakaladıklarını dile getirdi.

İç piyasada da talebin arttığına değinen Doğru, "2021'de büyüme hedefimiz devam ediyor. İhracatta yüzde 60 büyüme hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'de kişi başı meyve suyu tüketiminin ortalama 16 litre olduğunu belirten Doğru, ABD'de bunun 160 litreye yaklaştığını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin son 10 yıldaki meyve suyu ihracatı rakamları şöyle:

YIL İHRACAT (BİN DOLAR)

2011222.347

2012214.971

2013193.583

2014201.093

2015185.348

2016181.909

2017214.220

2018278.982

2019259.884

2020322.793

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez