Mevlid-i Nebi Haftası
Ahlat ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.
Ahlat ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen konferans İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, programa katılanlara teşekkür etti.
Program, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şehmus Demir'in "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferansının ardından son buldu.
Konferansa katılan Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Demir'e Ahlat bastonu hediye etti.