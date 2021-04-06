MEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Gümüş'e 'Yılın En İyi Sportif Davranış' ödülü
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MEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Gümüş'e 'Yılın En İyi Sportif Davranış' ödülü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
MEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Gümüş'e 'Yılın En İyi Sportif Davranış' ödülü

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Gümüş, Kağıthane Spor Kulüpleri Birliğinin her yıl düzenlediği 'Sporda Yılın Enleri' ödül töreninde, fair play üzerine yaptığı çalışmalarla 'Yılın En İyi Sportif Davranış' ödülünü aldı.

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Gümüş, Kağıthane Spor Kulüpleri Birliğinin her yıl düzenlediği 'Sporda Yılın Enleri' ödül töreninde, fair play üzerine yaptığı çalışmalarla 'Yılın En İyi Sportif Davranış' ödülünü aldı.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, spora ve sporcuya hizmet edenlere verilen özel ödülleri almaya hak kazananlar; sosyal medya anketleri ve Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Tüfekçi, Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkan Vekili Adem Mat, Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteri Hüsamettin Çelik, FİFA Eski Hakemi Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı Ertuğrul Dilek, Ferdi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Koca, Türkiye Spor Yazarları Derneği Eski Başkanı, Gazeteci, Spor Yazarı Naci Arkan ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Asım Özdemir'den oluşan jüri üyelerinin oylarıyla belirlendi.

Ödülünü Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Tüfekçi adına, MEÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Yıldırım'dan alan Doç. Dr. Gümüş, "İyiye, Doğruya, Güzele" sloganıyla çalışmalarına devam edeceklerini, bu ödülün asil sahiplerinin ilham aldığı ve beraber güçlü projelere imza attığı öğrencileri olduğunu vurguladı. Gümüş, Kağıthane Spor Kulüpleri Birliğine sosyal sorumluluk projeleri konusundaki duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederek, "Beni bu ödüle layık gören değerli jüri üyelerine ve oylamaya katılan her bir bireye şükranlarımı sunarım" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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