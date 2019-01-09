Metrobüsle Yaklaşık 284 Milyon Kişi Yolculuk Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında faaliyete geçirilen ve toplu ulaşım hizmeti sunan metrobüslerle geçen yıl 283 milyon 844 bin 498 kişi yolculuk yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme ile Beylikdüzü arasında toplu taşıma hizmeti veren 593 bulunuyor. Bunların 525'i her gün sefere çıkıyor.

Bu araçlarla geçen yıl 2 milyon 322 bin 901 sefer gerçekleştirilerek toplamda 77 milyon 505 bin 448 kilometre yol katedildi.

Günde ortalama 777 bin 656 kişinin seyahat ettiği metrobüslerle 2018'de 283 milyon 844 bin 498 kişi yolculuk yaptı.

Aylara göre dağılıma bakıldığında ise 26 milyon 770 bin 846 kişi ile en çok yolcuya ekim ayında ulaşım hizmeti verildi. Ekimi 25 milyon 899 bin 410 ile kasım ve 25 milyon 669 bin 229 kişi ile mart takip etti.

Ağustos, 18 milyon 998 bin 376 kişi ile en az kişinin yolculuk ettiği ay olurken, şubatta 22 milyon 303 bin 61 vatandaş ulaşım için metrobüsü kullandı.

276 milyon 489 bin 618 kişinin yolculuk yaptığı 2017 ile 2018 arasındaki yolcu farkı ise 7 milyon 354 bin 880 oldu.

Metrobüs hattının faaliyete başladığı 2007'den 2018'in sonuna kadar taşınan yolcu sayısı şöyle:

Yıl Yolcu Sayısı 2007 7 milyon 892 bin 771 2008 61 milyon 877 bin 834 2009 138 milyon 728 bin 809 2010 176 milyon 520 bin 598 2011 194 milyon 450 bin 369 2012 203 milyon 912 bin 270 2013 231 milyon 252 bin 862 2014 252 milyon 366 bin 866 2015 259 milyon 947 bin 939 2016 257 milyon 212 bin 162 2017 276 milyon 489 bin 618 2018 283 milyon 844 bin 498

Kaynak: AA