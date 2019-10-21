Metrelerce uzunluktaki ağaçlara Tarzan gibi tırmanıyor

21.10.2019 10:49

Trabzon'un Araklı ilçesinde hiçbir tırmanma aparatı kullanmadan metrelerce yükseklikteki ağaçlarda budama yapan Sinan Danışmaz, görenlerin yüreklerini ağza getiriyor.



Araklı ilçesi Türkeli Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Sinan Danışmaz, hobi olarak metrelerce yükseklikteki ağaçlara adeta Tarzan gibi tırmanarak budama yapıyor. Ağaçlara tırmanırken hiçbir aparat kullanmayan Danışmaz, kendisini gören vatandaşların yüreklerini ağza getiriyor. Yaklaşık 80 metre yükseklikteki kavak ağacına çıkarak budama yapan Danışmaz, "Ağaçlar yaklaşık 100 yılını doldurmak üzere. Büyüklerimizin bize anlattığı bazı anılar var. İlk önce kesmek istedik ama sonradan bize bırakıldıysa 'biz de bırakalım' dedik. Tabii buna çıkmak gerekiyordu. Birkaç kişi çıkmak istedi fakat başaramadı. Ben çıkabileceğimi düşündüm. Benim için büyütülebilecek bir olay değil. 40 yaşımı geçtiğim için kendimi denemek istedik. Benim için güzel oldu" dedi.



Çıkamayacağı ağaç olmadığını belirten Danışmaz, "Farklı bir duygu. Kendimi uçakta gibi hissediyorum. Köy tamamen ayaklarımın altında oluyor. Yüksekliğin yaklaşık 80 metre olduğunu düşünüyorum. Hiç aşağıya bakmıyorum. Türk bayrağımı orada asmak istedim. Buradan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğimize bir selam olsun. Mutlu oldum. Çıkamayacağım ağaç yoktur diye düşünüyorum. Ebadı ne kadar büyük olursa olsun kesinlikle çıkabilirim. Bu benim işim değil, bunu hobi olarak yapıyorum. Ağacın altında fındıklık ve çaylıklar var. Ağacın yaprağı ve gölgesi onları etkiliyor. Arada bir böyle şeyler yapıyorum" şeklinde konuştu.



"Gören vatandaşlar çılgın olduğumu düşünüyor"



Metrelerce yükseklikteki ağaçlara tırmanmanın araba ile hız yapmaktan daha kolay olduğunu kaydeden Danışmaz, "Gören vatandaşlar çılgın olduğumu düşünüyor. Özellikle yakın aile çevrem kızıyor. İntihar gibi bir şey ama ben olaya hakimim. Araba ile 120 yapmaktan daha kolay. Arabayı hızlı sürmeye korkarım ama buna bir kere daha çıkarım. Bazen ellerim tamamen boşta oluyor, tek ayak ile sarılarak ağaç kesmem gerekiyor. Kestiğim bazı dallar belimden daha kalındı. O esnada dal düşerken ağaçta ciddi bir sarsıntı meydana geliyor. Hem dengemi sağlama konusunda iyi olduğumu düşünüyorum hem de tekniklerini bildiğim için benim için pek zor olmuyor. 10 sene önce 3 metrelik bir elma ağacından düşmüştüm. Çok üzülmüştüm, karizmayı çizdirmiştim. Ben tamamıyla kendim çıkmak istedim. Kimse beni zorlamadı" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA