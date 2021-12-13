SPOR Metin Gören son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (DHA) - Metin Gören son yolculuğuna uğurlandı

Nesrin AYDIN YALDIZ - -

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi eski Başkanı Metin Gören için TSYD Ankara Şubesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene Gören'in ailesi, siyaset, spor ve basın camiasından bir çok isim katıldı.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, 'bugün acı bir kaybımız var' diyerek, "Metin ağabeyimizi son yolculuğuna uğurlayacağız. Onu rahmetle anıyoruz. Metin ağabey yazın bahçemize gelmişti. TSYD'yi eski imajına, eski barışçıl gücüne taşıyacağımıza söz vermiştik. Aslında korkmuştum burayı onun istediği hale nasıl getiririz diye ama şükürler olsun getirdik. Fakat Metin ağabey aramızda yok, o göremedi. Üzüntülüyüz, hepimizin başı sağ olsun. Mesleki anlamda bir duayeni kaybettik" dedi.

TSYD Genel Merkez Başkanı Oğuz Tongsir, çok iyi bir spor adamını kaybettiklerinin altını çizerek, "Bu kadar kalabalığın bir araya gelmesi Metin Gören'in ne kadar sevildiğinin en kesin kanıtı. Mühim olan bu dünyada bir iz bırakıp gitmek, Metin ağabey bunu başardı. 2002-2004 yılları arasında TSYD Ankara Şubesi başkanlığını yaptı. Hep barıştan yanaydı, sevgi dolu bir insandı. Spor adamıydı. İlginç bir kalemi vardı, okumaya doyamazdınız. Yolda gelirken hayal kurdum, dedim ki bütün yazılarını toplayıp bir kitap yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Oğlu Burak Gören ise, çok üzüntülü olduklarını belirterek, "Ailem adına acımız tabi çok büyük, bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Bu sürede arayıp soran aramayan herkese müteşekkiriz. Babam son anına kadar hep anılarıyla hep güzellikleri anlatarak vefat etti. Kimseye kızgınlıkları olmayan hep barış içerisindeydi. Büyük bir çınardı. Son günlerinde güçsüzdü, yorgundu ama onun varlığı bizim için çok değerliydi. Oğlum herkese selam söyle dedi. Hepinize çok selamı var" ifadelerini kullandı.

Metin Gören'in cenazesi öğle namazına müteakip Karşıya Mezarlığı'na defnedilecek.