Metin Albayrak: Derbide "Mini Mini Bir Kuş" Şarkısını Çalan Arkadaşın İşine Son Verdik

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Spor Stüdyosu programında TRTSPOR Muhabiri Yasin Dallı'nın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Albayrak, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından statta "Mini mini bir kuş donmuştu pencereme konmuştu Aldım onu içeriye cik cik cik ötsün diye" çocuk şarkısını çalan kişinin görevine son verildiğini açıkladı.

ROTASYONLAR OLACAK

İşte Metin Albayrak'ın sözleri...

"Fenerbahçe derbisinde Şenol Güneş'in bazı oyuncuları rotasyona alacağına inanıyorum. Bayern maçında o skoru beklemiyorduk. Yenilebilirsiniz ama o kırmızı kart bizi vgeriye düşürdü. Fenerbahçe maçına elele vererek Ümraniye'de kamp kurduk. Biz bir aileyiz ve üzerime düşen görevler var, motive ettik, rahatlattık sonra da iyi bir skorla Fenerbahçe'yi yendik"

"Hakemlerden artık herkes... (şikayetçi). Biz hep şunu söylüyoruz, biz kendi kurumumuzu temsil ederken milli takımı da temsil ediyoruz. Futbolun marka değerini yukarı çıkaracak söylemlerde bulunmalıyız. Adalet dağıtırken hata olabilir ancak ofsayt pozisyonu amatör kümelerde bile yapılmayacak hatalar oluyor. (Fenerbahçe maçındaki) Hakemlerimiz, yardımcı hakemler de orta hakeme destek vermeli. Aykut hocaya teşekkür ederim maç sonunda keşke hoca ofsaytı görseydi dedi müthiş bir şey bu. Rakip antrenör ama ne kadar güzel. Biz de hep aynı şeyi söylüyoruz, hak etmediğimiz bir şeyi almayalım"

HAKEM GÖRDÜĞÜNÜ ÇALSIN, YETER

" Fırat Aydınus ile ilgili bir endişemiz yok. Bu ülkenin hakemleri ve sahip çıkmamız lazım. Tek beklentimiz eşit mesafede olsunlar ve gördüklerini çalsınlar, kurallar olsun yeter"

"HAKKIMIZIN YENDİĞİ MAÇLAR SAYSAM..."

Mahmut Uslu'nun, "Hakemler Beşiktaş'ı kolluyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Kesinlikle hakemler belirlemiyor. Siz belirliyorsunuz. Hakkımızın yendiği hataları saysam klasörler dolar burada. Say say bitmez. Maç öncesi hakemi baskı altına alıyor diyecekleri söylersem... Biz iyi tarafta olmak istiyoruz. Beşiktaş iki sene üst üste şampiyon olduğunda hatalara uğradığımızı gördük" dedi.

"O ANONSU YAPAN KİŞİNİN GÖREVİNE SON VERDİK"

"Bayern müziğinin çalınması üzerine, Türkiye'de korkutuğum şeyler oluyor, kutuplaşmalar geliyor. Bizim stadımızda olan "Mini mini bir kuş" şarkısından bizim haberimiz yok. Kimsenin haberi yok. Anons yapan arkadaşımız kendi insiyatifiyle yapmış ve işine son verdik. Başkanımız anormal sinirlendi"

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

"Şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz. iki senedir şampiyon olduğumuz için kendimizi şanslı görüyoruz. Sezon sonuna kadar bu çekişme gidecek ve puanlar daha aşağıda olacak. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz."

ŞENOL HOCA İLE PROBLEM YOK

"Şenol Güneş ile hiçbir sorunumuz yok, zaten abi deriz. Aile dostumuz. Babam da her hafta arar. Şenol Hoca bizim gerçekten büyüğümüz, profesyonel çalışanımız ama dostumuz. Tahmin ediyorum bizi içeriden yıkmak için bilinçli yapılan şeyler. Sözleşmemiz de var ve bilmiyormuş gibi çıkarıyorlar, sezon sonu yollayıp başkasını alacağımızı söylüyorlar. Şampiyon olamasak bile Şenol Hoca kalacak"