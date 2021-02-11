"Meteorolojik verilerin paylaşımına ilişkin protokol" töreni

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında "meteorolojik verilerin paylaşımına ilişkin" protokol imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Bakan Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla düzenlenen tören Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin neredeyse tam bir asırlık otomobil hayaline 2 seneden az kaldığını belirterek, Gemlik tesisinin üstyapısının kısa zamanda tamamlanacağını söyledi.

Salgına rağmen çalışmaların hız kesmeden yürütüldüğünü dile getiren Hisarcıklıoğlu, gün geçtikçe ilk aracın banttan ineceği güne adım adım yaklaştıklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, TOGG'da iş modellini tasarlarken 21. yüzyılın ve muhtemelen gelecek yüzyılların en kıymetli kaynağı veriyi ve veri işlemeyi merkeze koyduklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TOGG, geleceğin gerektirdiği gibi, anlamlandırılabilecek her türlü veriyi işleyecek ve bunu teknolojisini ve ekosistemini geliştirmek için kullanacak. Bugün aslında bunun somut bir örneğini ortaya koyuyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız bu protokolle üretilen veriler karşılıklı olarak paylaşılacak. Meteoroloji yurdun her köşesinden anlık topladığı uyarı ve verileri TOGG'a iletecek. Akıllı ve bağlantılı TOGG araçları da sensörleri aracılığıyla ürettiği verileri MGM'ye anlık aktaracak. Burada faydalı bir ekosistem oluşacak."

Hisarcıklıoğlu, iş birliği sayesinde TOGG'un, aldığı verileri kendi kullanıcısına konfor ve güvenlik olarak sunacağını, kullanıcı deneyimini geliştireceğini belirterek, aynı zamanda TOGG araçlarının aslında birer mobil meteorolojik gözlem sistemi olacağını anlattı.

"Her şeyden önce anlık ve hassas veririnin önemi çok büyük"

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ise, toplantıda yaptığı sununda, TOGG'u "Bir otomobilden daha fazlası", Gemlik Tesisleri'ni de "Bir fabrikadan fazlası" olarak tanımladıklarını anımsattı.

TOGG çekirdeği etrafında bir mobilite ekosistemi oluşturmak için yola çıktıklarını her fırsatta dile getirdiklerini belirten Karakaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yaptığı anlaşmanın da bu amaca giden yolda atılmış önemli adımlardan biri olduğunu dile getirdi.

Söz konusu iş birliği sayesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bilimsel çalışmalarıyla elde ettiği anlık verilerin TOGG kullanıcıları için güvenlik ve konfor sunan bilgiler haline dönüşeceğine dikkati çeken Karakaş, "Her şeyden önce anlık ve hassas veririnin önemi çok büyük. Bunun hem sürücüye hem araca faydaları var. Anında bulunduğu yerde en hassas veriye sahip olması, özellikle hedef rota boyunca yapılacak bilgilendirmelerin ötesinde rotaların önerilmesi güvenlik açısından önemli." dedi.

Karakaş, şunları kaydetti:

"Örneğin yağmur, kar, sis ya da sel gibi anlık ve lokal doğa olayları hemen araca ve sürücüye bildirilip, rota değişiklikleri, hız düzenlemeleri gibi sürüş ve yol güvenliğini artıran önlemler alınabilecektir. ya da hareket halindeki TOGG araçlarından alınacak meteorolojik bilgiler o bölgede yaşayan ya da o bölgeye gidecek olanlara anlık olarak iletilerek iklimsel değişiklerden olumsuz olarak etkilenmelerinin önü alınabilecektir. Tedarikçilerin dönüşmesine, startupların mobilite ekosistemine dahil olmasına imkan veren TOGG, veriyi konfor ve güvenliğe dönüştürme konusunda da ülkemizde öncü oluyor."

"Katma değer oluşturmayı hedefliyoruz"

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da, yerli otomobilin akıllı yaşam platformuna sağlayacakları bilgilerle katma değer oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, ülke sathına yayılmış 2 bin 47 adet otomatik meteorolojik gözlem istasyonu aracılığıyla atmosferi 24 saat izlediklerini söyledi.

Coşkun, "Vatandaşlarımız, yerli otomobilimizle seyahat ederken bulundukları yere en yakın noktadaki meteoroloji gözlem istasyonundan hava sıcaklığı, rüzgar yönü, rüzgar hızı ve yağış miktarına ait bilgileri araç bilgi ekranlarından anlık görebilecekler." dedi.

Seyahat planlaması yapılan güzergah boyunca birçok meteorolojik bilgiler ile hava tahmini bilgilerine ulaşılacağını dile getiren Coşkun, bu sayede yapılacak risk değerlendirmesiyle sürüş konforuna katkı sunacaklarını anlattı.

"Hava tahmin gösterimi, navigasyonda güvenli rota hesaplama ve adaptif menzil hesabı sağlanacak"

Toplantıda verilen bilgiye göre, dünya çapında örnek teşkil edecek anlaşma kapsamında, TOGG'un akıllı yaşam platformu olarak adlandırılan elektronik arabirimine, MGM tarafından sağlanacak gözlem, hava tahmini, kara yolları tahmin sistemi ve MeteoUyarı gibi ürünlerin entegrasyonu sağlanacak. TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasındaki veri paylaşımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın TOGG'u yetkilendirmesiyle gerçekleşecek.

Sürücüye Yönelik Uygulamalar, Araç İçi Uygulamalar ve Araçtan Alınacak Sensör Verilerinin Kullanımı olarak üç başlık altında hayata geçirilecek uygulamalar ve sağlanması hedeflenen katma değer sayesinde yeni teknoloji ve servislerin geliştirilmesinin de önü açılacak.

Anlaşma kapsamında; TOGG otomobillerinde yer alması planlanan hava tahmin gösterimi, navigasyonda güvenli rota hesaplama ve adaptif menzil hesabı için MGM'nin verileri kullanılması planlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Karayolları Hava Tahmin Sistemi'nin (KHST), TOGG Akıllı Yaşam Platformuna entegrasyonu sağlanacak.

Üç başlık altında hayata geçirilecek uygulamalar

Sürücüye Yönelik Uygulamalar kapsamında, "Anlık hava durumu gözlemlerin gösterimi, saatlik tahminlerin sunumu ve meteorolojik uyarılar, hedefteki ve rota boyunca hava durumu bilgilerinin sunulması, sürücüye hava durumuna göre rota önerileri, güzergah boyunca meteorolojik uyarılara göre risk değerlendirmesi ve uygun kıyafet önerileri, araç şarj istasyonlarında hava durumu ve tahmini sunumu ile sürücü bilgilendirme sistemi" özellikleri yer alıyor.

Araç İçi Uygulamalar kapsamında ise "Sürüş rotası üzerindeki anlık ve tahmini meteorolojik durumun TOGG kullanıcıları ile paylaşılması, TOGG'a aktarılacak veriler sayesinde aracın far, silecek, iklimlendirme gibi sistemlerin güç tüketimlerinin optimize edilmesi ve bataryadan beslenen ana tüketicilerin, meteorolojik hadiseler nedeniyle ilave enerji tüketimlerinin öngörülerek daha doğru menzil tahminine katkıda bulunulması" gibi konular öne çıkıyor.

Araçtan Alınacak Sensör Verilerinin Kullanımı uygulamasında "silecek, ABS, ESP, hız, sis farı kullanımı ve sıcaklık gibi sensörlerden verilerin alınması, MGM veri bankasına aktarılması ve verilerin anlık durum bilgilendirmelerinde değerlendirilmesi" özellikleri yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan