Meteorolojiden sağanak uyarısı

23.08.2019 13:36

Doğu Karadeniz, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde görülecek yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA