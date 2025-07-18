Paris 2024'te de Türk bayrağını taşıyarak büyük bir gurur yaşatan Gazoz, bu kez özel hayatıyla gündemde. Sosyal medyada sevgilisiyle paylaştığı tatlı anı, kısa sürede büyük ilgi gördü ve hayranlarının merakını artırdı. Mete Gazoz sevgilisi kim, Mete Gazoz'un kız arkadaşının adı ne?

METE GAZOZ AŞKINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi bir kez daha temsil eden milli okçu, açılış töreninde bayrağımızı taşıyarak herkesin beğenisini kazandı.

Spor başarılarının yanı sıra mütevazı kişiliğiyle de sevilen 25 yaşındaki Gazoz, bu kez sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımla dikkat çekti. Sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşan Mete'nin bu hareketi, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Arka arkaya paylaştığı fotoğraflarda mutluluğu gözlerinden okunan Mete Gazoz, hayranlarının takdirini topladı.

METE GAZOZ'UN SEVGİLİSİNİN KİMLİĞİ MERAK KONUSU OLDU

Mete Gazoz'un sevgilisi hakkında şu an için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak paylaştığı fotoğraflar, sevenlerinin yoğun ilgisini çekti.

Genç sporcunun aşk hayatına dair detaylar ortaya çıktıkça, bu özel ilişkiyle ilgili yeni bilgiler paylaşılacak.