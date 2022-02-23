Metaverse Face (MEFA) coin yorum ve grafiği! MEFA coin nedir?

MEFA coin nedir sorusu kripto para piyasası yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Genellikle MEFA coin hakkında MEFA coin twitter, MEFA coin grafik şeklinde araştırmalar yapılarak hem metrik değerlere ulaşabilmeyi hem de farkı bilgilerden faydalanmayı yatırımcılara amaçlıyor. Peki, MEFA coin yorum ve grafiği! MEFA coin nedir? MEFA coin geleceği nedir? MEFA coin ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

METAVERSE FACE (MEFA) COİN YORUM

MEFA coin yorum ve MEFA yorum araştırmaları son zamanlarda kripto para piyasası yatırımcıları tarafından daha çok MEFA coin investing, MEFA coin twitter, MEFA coin forum ve MEFA coin binance başlıkları ile sık sık yapılıyor. Bu araştırmalar gösteriyor ki MEFA coin hakkında kripto pazarındaki gerek grafik bazında metrikler gerekse somut verilerle açıklanmış MEFA coin yorumları MEFA coin yatırımcı adayları tarafından bilgi toplamak ve fiyat araştırması yapmak amacıyla araştırılıyor. Fakat bu kadar hızlı trendlere girmesi her yatırım aracında olduğu gibi piyasalardaki ani dalgalanmalardan ve belirsizliklerden kaynaklı riskler de barındırabiliyor.

Yatırımcılar MEFA hakkında araştırmalar yaparken sayısal verilerin yanı sıra MEFA Coin güvenilir mi ve kimin konularına da ayrı bir önem vermesi gerekmektedir. Büyük kazançlar kadar büyük kayıpların da yaşanabildiği kripto para piyasasında zaman zaman ani düşüş ve yükselişler kripto paraların meşruluğu ve gündeme gelen haberleri, imajı ile de değişiklik gösterebilmektedir. Bu bakımda bir süre MEFA coin haberleri takip etmek faydalı olacaktır.

MEFA COİN NEDİR?

Metaverse için Face Nft sağlayan merkezi olmayan blok zinciri platformudur. Yeni bir sanal dünya yaratılıyor. Metaverse Face, size her biri farklı özelliklere sahip sanal dünya karakter yüz NFT'leri sağlamayı amaçlamaktadır. Dilerseniz kendi yüzünüzü karakter olarak tasarlatabilirsiniz. Bir çok oyun ve sanal gerçeklik platformu ile ortaklık yapmak amacı ile bir üst pazar oluşturmayı hedefliyorlar. Bu sitede gördüğünüz karakterlerin hiçbiri aslında yaşamadı. Ayrıca VR toplantıları için çalışmalar başladı. Yatırımcıların kendilerini harika ve benzersiz hissetmelerini istiyorlar.

Kilitli Likidite: Pinksale platformunda likidite kilitlidir. Tüm lp jetonları, kilidi açıldığında yakılacaktır. Şimdiye kadar, lp jetonlarının yüzde 28'i yakıldı.

KYC: Pinksale platformunda KYC doğrulandı.

Denetim: Techrate platformunda denetim tamamlandı. Sertifika denetimi için başvuru yapıldı. Ön inceleme süreci için bekleniyor.

MEFA COİN NE KADAR?

MEFA coin kaç dolar?

MEFA coin anlık olarak $ 0,00035764 değerindedir. (18.00)

MEFA coin kaç TL?

MEFA coin anlık olarak ₺0.004728 değerindedir. (18.00)

MEFA coin değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺37,098,051( 0.00% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺47,308,314 ( -4.02% )

Hacim: ₺44,161,839( +1592.75% )

Hacim/ Piyasa Değeri: 1.19

Dolaşan Arz: 7.84B MEFA

MEFA COİN YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?



MEFA coin anlık olarak $ 0,00035764 değerindedir. (18.00)

MEFA coin değeri son 24 saatte 5.07% değer kaybetmiştir.

MEFA coin son 7 günde 6,68% değer kaybetmiştir.

MEFA COİN 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ!



Görsel: coincapmarket.com

MEFA COİN 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

MEFA COİN 1 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

MEFA COİN 3 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

MEFA COİN 1 YILLIK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

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