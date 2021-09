MET Gala, her yıl olduğu gibi bu sene de magazin dünyasına damgasını vurdu. Birbirinden ünlü isimlerin konsepte uygun olarak giyindiği bir sergi niteliği taşıyan MET Gala, kırmızı halı ritüeli ile göz kamaştırıyor. Peki Met Gala nedir, Met Gala nerede, ne zaman yapılıyor? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MET GALA NEDİR, MET GALA NEREDE, NE ZAMAN YAPILIYOR?

Costume Institute Gala (veya Costume Institute Ball), bilinen adıyla Met Gala veya Met Ball, Metropolitan Museum of Art'ın Costume Institute adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım galası. Ayrıca her yıl düzenlenen defilenin açılışı yerine geçmektedir.[1] 2013'te dokuz milyon dolar para toplayan gala, New York'taki en özel sosyal etkinliklerden ve en büyük yardım gecelerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Haberler.com - Gündem