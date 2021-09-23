Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Mesut Özil maçlarda yabancı statüsünde mi oynuyor Türk statüsünde mi oynuyor merak edildi. Sizler için kısa bir araştırma yaptık. Peki, Mesut Özil yabancı statüsünde mi? Mesut Özil Türk statüsünde mi yabancı statüsünde mi oynuyor? Mesut Özil Türk vatandaşı mı Alman vatandaşı mı? İşte detaylar...

MESUT ÖZİL YABANCI STATÜSÜNDE Mİ? TÜRK STATÜSÜNDE Mİ?

Sarı-lacivertli takımda Mesut Özil kadroya girdiği zaman Türk statüsünde forma giyecek . Almanya Milli Takımı'nda oynayan ve Alman pasaportu olan Özil, buna karşın doğumla Türk vatandaşı olup, izinle Türk vatandaşlığından çıkanlara ve onların 3.derece alt soylarına verilen Mavi Kart uygulaması sayesinde Türk statüsünde olacak.

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil (d. 15 Ekim 1988; Gelsenkirchen), Türk asıllı Alman millî futbolcudur.

Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymektedir. Oyun Kurucu mevkinde görev yapan oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya'nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başlayan Özil, 2009 yılından bu yana ise Almanya Millî Takımı'nda oynamaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu.

Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu.

Millî Takım serüveni'ni Almanya ile başlayan Mesut, Almanya'nın genç takımılarında toplam 27 maç oyanmış ve 9 gol kaydetmiştir.

En büyük başarısı ise İsveç'te yapılan Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'ye karşı oynanan final maçını bir gol, iki asist ile 4-0 kazanmakla olmuştur. Mesut maçın adamı seçilmiştir.Millî takımda 43 maçta 14 gol 19 asist kaydetmiştir.

İlk millî maçını 11 Şubat 2009 tarihinde Norveç Millî Takımı'na karşı oynamıştır. 2010 Güney Afrika Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve millî takımda ilk golünü Gana Millî Takımı'na atmıştır. Turnuva boyunca hep ilk onbirde sahaya çıkan Mesut, Almanya ile dünya üçüncüsü oldu.

Dünya Kupası boyunca gösterdiği etkileyici performans neticesinde kupa sonrası Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer oldu.

Özel hayatı Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Mesut Özil, eğitimini Abitur'a kadar sürdürmüştür.Özil Almanya ile kazanılan Dünya Kupası sonrasında kazandığı şampiyonluk primini Brezilyadaki 23 hasta çocuğun ameliyat masraflarının karşılanması için bağışlamıştır.

Bu davranışından ötürü Laureus Medya Onur Ödülü'ne layık görülmüştür.Mutlu adında bir ağabeyi Neşe ve Duygu adında iki kız kardeşi bulunmaktadır.

Amine Gülşe ile nişanlanmıştır.

Haberler.com - Gündem