Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Özil, ziyaretten fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ve ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTI
Sosyal medya hesaplarından ziyarette çekilen fotoğrafı paylaşan Mesut Özil, gönderisine, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti" notunu düştü.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EŞİ, NİKAH ŞAHİDİ OLMUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 2019 yılında dünyaevine giren Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin nikah şahidi olmuştu. Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye takdim etmişti.
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