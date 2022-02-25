Mesut Özil'in dudak uçuklatan servetini konuşuyorlar! Girmediği sektör kalmamış

Bu sezon sakatlıkları nedeniyle pek çok maçı kaçıran Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in serveti ve yaptığı işler İngiliz basınında manşetleri süsledi. Başkan Ali Koç'un, "Ticari işlerini kenara bırakmalı" dediği yıldız futbolcunun bunu yapması zor gözüküyor. Mesut'un yer aldığı ticari faaliyetlerin sayısı hayli fazla.

"İMPARATORLUK KURMUŞ"

Mesut Özil'in M10 markası altında giyim ve e spor takımı, emlak portföyünün yanı sıra spor kliniği, takviye gıda laboratuvarı, çorap fabrikası sahibi olduğu belirtilirken, "Sanki James Bond filminden fırlamış gibi bir iş imparatorluğu kurmuş" ifadeleri yer aldı.

ŞAŞKINA ÇEVİRECEK YATIRIMLAR

Yakın zamanda kendi ismini taşıyan bir kripto para çıkaracak olan Mesut Özil'in tüm bu girişimleriyle ilgili The Sun'daki haberde yıldız futbolcunun dünyanın en zengin ikinci insanı olarak gösterilen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve diğer ünlü iş adamları Richard Branson ve Alan Sugar'ı bile şaşkına çevirebilecek yatırımlarda bulunduğu da aktarıldı.

BAŞKAN ALİ KOÇ'LA ARASI BOZUK

Ticari faaliyetleri ile gündem olan Mesut'un Başkan Ali Koç'la arasının bozuk olduğu konuşuluyor. İkili arasında soğuk savaş var.

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