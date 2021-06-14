Mesut Özil Euro 2020'de yok mu, neden yok? Mesut Özil Euro 2020 Almanya kadrosunda var mı? Kadroya alındı mı?

Euro 2020'nin başlamasıyla birlikte Mesut Özil, Almanya milli takımında yer alacak mı, Almanya'da oynayacak mı merak edildi. Peki, Mesut Özil neden takımda yok? Mesut Özil, Almanya milli takımında olmayacak mı? Mesut Özil neden yok, niye oynamıyor? Mesut Özil hangi takımda? Mesut Özil turnuvada yer alacak mı?

Mesut Özil Almanya milli takımda oynamıyor mu? Almanya maçınca Mesut Özil neden yok, sakatlandı mı, futbolu mu bıraktı? Mesut Özil milli takımı bıraktı mı? Mesut Özil maçta neden forma giymiyor? İşte detaylar...

EURO 2020 ALMANYA KADROSUNDA KİMLER VAR?

Euro 2020 Almanya milli takım kadrosu şu şekilde:

KALECİ

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Bernd Leno (Arsenal)

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

DEFANS

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach)

Robin Gosens (Bergamo)

Christian Günter (Freiburg)

Marcel Halstenberg

Lukas Klostermann (Leipzig)

Antonio Rüdiger (Chelsea)

Robin Koch (Leed United)

Niklas Süle (Bayern Münih)

ORTA SAHA

Emre Can (Borussia Dortmund)

Leon Goretzka

Joshua Kimmich

Jamal Musiala

Thomas Müller (Bayern Münih)

İlkay Gündogan (Manchester City)

Kai Havertz (Chelsea)

Toni Kroos (Real Madrid)

Jonas Hofmann

Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

FORVET

Kevin Volland (Monaco)

Timo Werner (Chelsea)

Leroy Sane

Serge Gnabry ( Bayern Münih),

MESUT ÖZİL KADRODA NEDEN YOK?

Mesut Özil, 2018 yılında Alman milli takımını bıraktığını açıklamıştı. Bundan dolayı Euro 2020 turnuvasında da yer almayacaktır.

MESUT ÖZİL EURO 2020'DE NEDEN YOK?

Mesut Özil geçtiğimiz yıllarda Almanya milli takımını bıraktığını açıklamıştı. Bundan dolayı Mesut Özil, Euro 2020'de yok.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, kendisine gösterilen ırkçı yaklaşımlar ve saygısız tepkiler yüzünden Alman Milli Takımını bıraktığını açıkladı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, kendisine gösterilen ırkçı saldırılar nedeni ile Almanya milli takımını bıraktığını açıkladı.

"IRKÇILIK İLE SAYGISIZLIK HİSSEDİYORUM"

Konu ile ilgili açıklama yapan Mesut Özil, "Almanya için yaptıklarım unutuldu. Bana karşı olan olan tutumları, Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu. Irkçılığı kabul edemem. Artık Almanya milli takımında oynamak istemiyorum.

"ALMANYA MİLLİ FORMASINI GİYMEK İSTEMİYORUM"

Almanya formasını bu zamana kadar büyük bir gurur ve heyecanla giyerdim. Bu kararı alırken zorlandım. Çünkü Almanya'nın iyi insanları için her şeyimi ortaya koydum. Ancak artık Almanya'nın milli formasını giymek istemiyorum. Artık yeter!

"BENİM ADIMI POLİTİK PROPAGANDAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER"

Benim adımı bencilce politik propagandaya dönüştürdüler. Ben bu yüzden futbol oynamıyorum. Bana karşı saygısız davranışları arkama yaslayıp izleyecek değilim." ifadelerini kullandı.