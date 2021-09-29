Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand bile isyan etti: Onu yere yatırmak saygısızlıktır - Haberler Spor
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Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand bile isyan etti: Onu yere yatırmak saygısızlıktır

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun Manchester United'ı ve Messi'nin Barcelona'sının çekiştiği yıllarda, Arjantinli stara acımasız fauller yapan kaptan Rio Ferdinand, PSG'nin baraj görüntüsünü ağır şekilde eleştirdi. Ronaldo'nun da çok yakın arkadaşı olan yorumcu Rio Ferdinand, "Messi'ye bunu yaptırmak saygısızca. Onunla aynı takımda olsak, ben onun yerine yatardım" diye konuştu.

Psg'nin Manchester City'ye karşı kurduğu barajda yere yatan Messi'nin görüntüsü dünya gündeminin zirvesine oturdu. Bazı futbolseverler, City'ye karşı savunma yapmada herkesin görev yapabileceği görüşünü belirtti. Ancak karşıt görüşlerin sayısı ise daha fazla. Messi'nin barajın altına yatması, 'saygısızlık' olarak yorumlandı.

Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand bile bu kareye isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım

"BEN YATARIM ONUN YERİNE"

Messi'ye Manchester United'da oynarken acımasız fauller yapan ve Ronaldo'yu en iyisi olarak gösteren Rio Ferdinand, eski rakibine büyük saygı gösterdi. Ferdinand, "Messi'ye bunu yaptırmak saygısızca. Ben onun takımında olsam, 'Hayır, sen dur. Ben yatarım senin yerine derdim" diye konuştu.

Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand bile bu kareye isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım

Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand bile isyan etti: Onu yere yatırmak saygısızlıktır
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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