Messi'nin Real Madrid'e Harika Solo Golü
2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun yarı finalinde İspanyol futbolunun iki devi Barcelona ile Real Madrid eşleşti. Santiago Bernabeu'da oynanan ilk karşılaşmada Barcelona 1-0 önde durumdayken, Lionel Messi 80. dakikasında orta sahada buluştuğu topla tek başına muhteşem bir dripling yaparak ceza sahasına girdi ve Iker Casillas'ın koruduğu kaleye final kapısını aralayan golü kaydetti.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:13
2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun yarı finalinde İspanyol futbolunun iki devi Barcelona ile Real Madrid eşleşti. Santiago Bernabeu'da oynanan ilk karşılaşmada Barcelona 1-0 önde durumdayken, Lionel Messi 80. dakikasında orta sahada buluştuğu topla tek başına muhteşem bir dripling yaparak ceza sahasına girdi ve Iker Casillas'ın koruduğu kaleye final kapısını aralayan golü kaydetti.
Kaynak: Dugout