Messi'nin Real Madrid'e Harika Solo Golü 2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun yarı finalinde İspanyol futbolunun iki devi Barcelona ile Real Madrid eşleşti. Santiago Bernabeu'da oynanan ilk karşılaşmada Barcelona 1-0 önde durumdayken, Lionel Messi 80. dakikasında orta sahada buluştuğu topla tek başına muhteşem bir dripling yaparak ceza sahasına girdi ve Iker Casillas'ın koruduğu kaleye final kapısını aralayan golü kaydetti.

2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun yarı finalinde İspanyol futbolunun iki devi Barcelona ile Real Madrid eşleşti. Santiago Bernabeu'da oynanan ilk karşılaşmada Barcelona 1-0 önde durumdayken, Lionel Messi 80. dakikasında orta sahada buluştuğu topla tek başına muhteşem bir dripling yaparak ceza sahasına girdi ve Iker Casillas'ın koruduğu kaleye final kapısını aralayan golü kaydetti. Kaynak: Dugout