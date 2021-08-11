Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor

Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Bu transferin ardından ise sosyal medya adeta yıkıldı. Spor dünyasında "Tüm zamanların en iyisi" anlamına gelen Türkçesi "Keçi" olan İngilizce "GOAT" ifadesiyle yüz binlerce paylaşım yapıldı. Futbolseverler, Arjantinli yıldızın 30 numaralı formayı giyeceğine dikkat çekerken, Neymar ve Mbappe'yi de kadrosunda bulunduran PSG'nin tarihin en iyi takımını kurduğunu belirtti.

Paris Saint-Germain'in Lionel Messi transferini açıklaması tüm dünyada büyük ses getirdi. Fransız devinin sosyal medyada transferi duyurduğu paylaşıma gelen beğeni sayısı 300 bini geçti. Öte yandan futbolseverler sosyal medya paylaşımlarıyla Messi'yi adeta gündemin bir numaralı konusu yaptı.

PAYLAŞIMLAR 100 BİNİ GEÇTİ

Spor dünyasında "Tüm zamanların en iyisi" anlamına gelen "GOAT" ifadesiyle sosyal medyada yapılan paylaşımlar 100 bini geçti. Futbol tarihinde yeni bir sayfanın açıldığını belirten sosyal medya kullanıcıları, PSG'nin de tüm zamanların en iyi kadrosunu kurduğunu savundu.

GOAT NE DEMEK?

Sporda tüm zamanların en iyi futbolcularını belirtmek için kullanılan "G.O.A.T", greatest of all time'ın kısaltmasıdır. Türkçe'de keçi anlamına gelen goat kelimesini sosyal medyada kullanan kullanıcılar, bahsettikleri sporcunun o alanda en iyi olduklarını belirtmek için paylaşımlarına keçi emojisi koyar.