Messi neden 30 numara, neden 10 numara giymiyor? Messi'nin PSG'de forma numarası neden 30 oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Messi neden 30 numara, neden 10 numara giymiyor? Messi'nin PSG'de forma numarası neden 30 oldu?

Messi neden 30 numara, neden 10 numara giymiyor? Messi'nin PSG'de forma numarası neden 30 oldu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Dünyanın en iyi oyuncusu Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra yeni takımı PSG'ye transfer olmuştu. Messi severler yeni takımı PSG'deki forma numarasını merak ediyor. Bildiğiniz gibi 30 numara forma giyecek. Fakat neden 30? Barcelona'da yıllardır 10 numara forma giyen Messi PSG'de neden 30 numara giyiyor? Sizler için araştırdık...

PSG'de 10 numara formayı kim giyiyor? Messi neden 10 numara giymiyor? merak edilen konuların başında geliyor. Messi'nin forma numarası neden 30 oldu? PSG'de Lionel Messi neden 30 numarayı giyiyor? İşte kısaca bilgiler...

MESSİ PSG'YE TRANSFER OLDU MU?

Paris Saint-Germain, futbol tarihine geçecek bir transfere imza atarak Messi'yi kadrosuna kattı. Barcelona'ya gözyaşları içinde veda eden Arjantinli yıldızın yeni takımında giyeceği forma numarası da belli oldu.

MESSİ NEDEN 30 NUMARA GİYİYOR?

Paris Saint-Germain, Messi transferini sosyal medyadan paylaştığı özel bir videoyla resmen duyurdu. Forma numarası olarak 30 numarayı tercih ettiği görülen Messi, Katalan devinde oynadığı ilk yıllarda da bu numarayı giyiyordu. 2 yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından açıklamalarda bulunan Messi, "Kariyerimdeki yeni sayfayı Paris'te açmak için sabırsızım. Kulübün vizyonu, benim hedeflerimle tamamen örtüşüyor" dedi.

Messi'nin Twitter hesabından paylaştığı forması:

Messi neden 30 numara, neden 10 numara giymiyor? Messi'nin PSG'de forma numarası neden 30 oldu?

Messi Barcelona'da Ronaldinholu zamanlarda da 30 numara giyiyordu. Ardından yıllardır 10 numara forma ile top koşturan Messi, yeni transfer olduğu PSG'de 10 numara değil 30 numara giyecek. Bunun nedeni kesin olarak bilinmiyor. Fakat tahminlere göre Messi forma numarasına fazla önem vermiyor. Sonuçta yakın arkadaşlarından olan Neymar 10 numaraya sahip ve Messi gelince 10 numarayı ona verebilirdi. Demek ki forma numarasına fazla önem vermediği için Barcelona'daki ilk sırt numarası olan 30'u tercih etmiştir diyebiliriz.

Peki bu konuda sizin görüşünüz nedir? Yorumda belirtebilir misiniz? Şimdiden teşekkürler...

Messi neden 30 numara, neden 10 numara giymiyor? Messi'nin PSG'de forma numarası neden 30 oldu?

PSG'DE 10 NUMARA FORMA KİMİN?

PSG'de 10 numara formayı Neymar giyiyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mahmut Özer Mustafa Demir Süleyman Soylu
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Messi neden 30 numara, neden 10 numara giymiyor? Messi'nin PSG'de forma numarası neden 30 oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 09:24:36. #1.14#

title