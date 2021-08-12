Messi neden 30 numara, neden 10 numara giymiyor? Messi'nin PSG'de forma numarası neden 30 oldu?

Dünyanın en iyi oyuncusu Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra yeni takımı PSG'ye transfer olmuştu. Messi severler yeni takımı PSG'deki forma numarasını merak ediyor. Bildiğiniz gibi 30 numara forma giyecek. Fakat neden 30? Barcelona'da yıllardır 10 numara forma giyen Messi PSG'de neden 30 numara giyiyor? Sizler için araştırdık...

PSG'de 10 numara formayı kim giyiyor? Messi neden 10 numara giymiyor? merak edilen konuların başında geliyor. Messi'nin forma numarası neden 30 oldu? PSG'de Lionel Messi neden 30 numarayı giyiyor? İşte kısaca bilgiler...

MESSİ PSG'YE TRANSFER OLDU MU?

Paris Saint-Germain, futbol tarihine geçecek bir transfere imza atarak Messi'yi kadrosuna kattı. Barcelona'ya gözyaşları içinde veda eden Arjantinli yıldızın yeni takımında giyeceği forma numarası da belli oldu.

MESSİ NEDEN 30 NUMARA GİYİYOR?

Paris Saint-Germain, Messi transferini sosyal medyadan paylaştığı özel bir videoyla resmen duyurdu. Forma numarası olarak 30 numarayı tercih ettiği görülen Messi, Katalan devinde oynadığı ilk yıllarda da bu numarayı giyiyordu. 2 yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından açıklamalarda bulunan Messi, "Kariyerimdeki yeni sayfayı Paris'te açmak için sabırsızım. Kulübün vizyonu, benim hedeflerimle tamamen örtüşüyor" dedi.

Messi'nin Twitter hesabından paylaştığı forması:

Messi Barcelona'da Ronaldinholu zamanlarda da 30 numara giyiyordu. Ardından yıllardır 10 numara forma ile top koşturan Messi, yeni transfer olduğu PSG'de 10 numara değil 30 numara giyecek. Bunun nedeni kesin olarak bilinmiyor. Fakat tahminlere göre Messi forma numarasına fazla önem vermiyor. Sonuçta yakın arkadaşlarından olan Neymar 10 numaraya sahip ve Messi gelince 10 numarayı ona verebilirdi. Demek ki forma numarasına fazla önem vermediği için Barcelona'daki ilk sırt numarası olan 30'u tercih etmiştir diyebiliriz.

Peki bu konuda sizin görüşünüz nedir? Yorumda belirtebilir misiniz? Şimdiden teşekkürler...

PSG'DE 10 NUMARA FORMA KİMİN?

PSG'de 10 numara formayı Neymar giyiyor.