Messi futbolu mu bırakıyor, neden sözleşme imzalamadı? Messi Barcelona ile neden yolları ayırdı? Messi başka takıma mı gidecek?

Son dakika gelen haberlere göre Messi Barcelona ile yeni sözleşmeyi imzalamadı. Bunun ardından Messi hayranları ve futbol severler Messi'nin hangi takıma transfer olacağını merak etti. Merak edilenler arasında Messi futbolu mu bırakacak, Messi futbolu mu bırakıyor? soruları da yer aldı. Sizler için konuyu detaylı ele alalım...

Barcelona'da bir devrin sonu! Yeni sözleşmeyi imzalamayan Messi takımdan ayrılıyor. Yeni sözleşme için bir araya gelen Messi ve Barcelona yetkililerinin görüşmesinde Katalan devi beklediğini alamadı. Arjantinli yıldızın, Katalan devinin projelerine inanmadığı ve beklediği teklifin geleceğine inanmamasından dolayı "Yeni sözleşmeyi imzalamayacağım" dediği öne sürüldü. Peki, Messi futbolu mu bırakıyor, neden sözleşme imzalamadı? Messi Barcelona ile neden yolları ayırdı? Messi başka takıma mı gidecek?

MESSİ, BARCELONA'DAN AYRILDI MI?

Barcelona'da Lionel Messi ile ipler koptu. Katalan devi, Arjantinli yıldızla yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Yeni sözleşme için bir araya gelen Messi ve Barcelona yetkililerinin görüşmesinde Katalan devi beklediğini alamadı. Arjantinli yıldızın, Katalan devinin projelerine inanmadığı ve beklediği teklifin geleceğine inanmamasından dolayı "Yeni sözleşmeyi imzalamayacağım" dediği öne sürüldü.

Barcelona'da Lionel Messi ile ipler kopma noktasına geldi. Katalan devi, Arjantinli yıldızla yaptığı görüşmede beklediği sonucu alamadı. Messi'nin artık yeni sözleşmeye imza atmasına mucize gözüyle bakılıyor.

MESSİ NEDEN SÖZLEŞME İMZALAMADI? BARCELONA'DAN NEDEN AYRILIYOR?

Kulüpten yapılan açıklamada, " Tarafların anlaşmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve La Liga düzenlemeleri sebebiyle Barcelona, Leo Messi ile sözleşme yenileyememektedir " ifadeleri kullanıldı.

"BARCELONA, LEO MESSI İLE SÖZLEŞME YENİLEYEMEMEKTEDİR"

Barcelona kulübünden yapılan açıklamada, "Tarafların anlaşmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve La Liga düzenlemeleri sebebiyle Barcelona, Leo Messi ile sözleşme yenileyememektedir" ifadelerine yer verildi.

MESSİ FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Messi resmen Barcelona'dan ayrıldı. Fakat futbolu bırakacak mı henüz resmi bir açıklama gelmedi. Futbol yorumcularına göre efsane futbolcu PSG veya Manchester City ile yeni sözleşme imzalayabilir.

HAYATI BARCELONA'DA GEÇTİ

1 Temmuz 2000'de daha 13 yaşındayken Barcelona'ya imza atan Messi, kariyerinde hiç başka takımda oynamadı. 2005'te yükseldiği A Takım'da düzenli olarak forma giydi ve bir efsaneye dönüştü.

LİONEL MESSİ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Lionel Messi'nin Barca ile sözleşmesi bitti. Yeni takımının PSG veya Manchester City olacağı yönünde iddialar mevcut. Fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şuanda Messi'nin hangi takıma transfer olacağı hakkında bilgi mevcut değil.