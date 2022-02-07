Messi, 'Bizim Çocuklar'ı perişan etti! PSG, deplasmanda Lille'i dağıttı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Messi, 'Bizim Çocuklar'ı perişan etti! PSG, deplasmanda Lille'i dağıttı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:
Messi, 'Bizim Çocuklar'ı perişan etti! PSG, deplasmanda Lille'i dağıttı

Fransa'da 23. hafta karşılaşmasında PSG, deplasmanda 'Bizim Çocuklar'ın formasını giydiği Lille'i 5-1 mağlup etti. Lionel Messi performansıyla göz kamaştırdı.

Yıldızlar karması Psg, Lille deplasmanında fırtına gibi esti. Messi'nin liderliğini hissettirdiği karşılaşmada Paris ekibi mücadeleyi 5-1 kazandı. 1 gol ve 1 asist üreten Messi, frikikte de direğe takıldı.

Messi, 'Bizim Çocuklar'ı perişan etti! PSG, deplasmanda Lille'i dağıttı

Psg, 10. dakikada Danilo Pereira ile öne geçti. 28'de Botman Lille'e beraberliği getirdi. 32'de Messi'nin asistinde Kimpempe skoru 2-1 yaptı. 38'de Messi şık golle 2 farklı üstünlüğü getirdi. Ardından kullandığı etkili frikik direğe takıldı.

Messi, 'Bizim Çocuklar'ı perişan etti! PSG, deplasmanda Lille'i dağıttı

Danilo Pereira 51. dakikada ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarının perdesini açtı. 67'de Mbappe son sözü söyledi. PSG sonrasında oyunu rölantiye aldı.

Lille'de Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı. Geçen hafta hocasıyla gerilim yaşayan Burak Yılmaz kadroda yer almadı. Burak'ın sakat olduğu belirtildi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Lionel Messi, Lille, PSG, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title