MESS, 60'ıncı yılında "dijital fabrika" kuracak

12.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:54

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye'yi Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümde söz sahibi yapacak, dünya standartlarında bir teknoloji merkezi açmaya hazırlandıklarını belirterek, "60'ıncı yılımızda, yeni nesil sendikacılık vizyonumuzun ilk icraatı olan teknoloji merkezimizi, yani MEXT'i ilk kez duyurmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Akkol, MESS'in kuruluşundan bu yana Türkiye sanayisine katkısı, sosyal projeleri ve dijitalleşmeyle yenilenen vizyonuna ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, MESS'in, toplu iş sözleşmelerinde görüş alınan bir kurumdan çok daha fazlası olması için gayret ettiklerini söyledi.

MESS'in 60'ıncı yılını geride bırakıyor olmasının sendikacılık tarihi için önemine işaret eden Akkol, "60 yıl önce zamanının Türkiye'sinin ötesinde bir vizyonla kurulan MESS, bugün 227 üyeyle ekonomiye her yıl 70 milyar dolardan fazla katkı sağıyor. MESS üyesi şirketler ve 187 bin çalışma arkadaşımız, ülkemizin sanayi gücünü sürekli ileri taşıyor." dedi.

Akkol, sendikanın uygulamalarla ve projelerle topluma değer katan işlere imza atmayı sürdüreceğini aktararak, şunları kaydetti:

"3 yıl önce başlattığımız MESS mesleki eğitim bursundan bu eğitim yılında 5 bin öğrenci yararlanıyor. Toplam değer açısından ülkemizin burs veren en büyük ilk 5 kuruluşundan biriyiz. Kodlama eğitimleriyle bir yılda 11 ilde 3 bin 500 öğrenciye eğitim sunduk. Şu anda içerisinde çok kıymetli hocaların, uzmanların aynı zamanda Harvard, MIT gibi uluslararası üniversitelerin de dahil olduğu güncel bir eğitim programına sahibiz. Eğitim programımızdan bugüne kadar 6 bin çalışan faydalandı. MESS tamamlayıcı sağlık sigortası ise üyelerimizin çalışanlarının özel sağlık

kurumlarından hizmet almasını sağlıyor. Bugüne kadar 560 bin kez tedavi hizmetlerinden yararlanıldı, sağladığımız bu sigortayla 15 binden fazla ameliyat gerçekleşti."

"Yeni nesil sendikacılık vizyonunun ilk icraatı MEXT"

Özgür Burak Akkol, teknolojiyle dönüşen dünyada değişimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Teknoloji bize ne getirecek diye beklemek yerine Türkiye'yi Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümde söz sahibi yapacak, dünya standartlarında bir teknoloji merkezi açmaya hazırlanıyoruz. 60'ıncı yılımızda yeni nesil sendikacılık vizyonumuzun ilk icraatı olan teknoloji merkezimizi, yani MEXT'i ilk kez duyurmanın heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

MEXT'i yerli kaynaklarla 2020'nin üçüncü çeyreğinde hizmete açacaklarını bildiren Akkol, teknoloji merkezinin 8 bin metrekare alan üzerine kurulacağını aktardı.

Akkol, MEXT projesinin hazırlık aşamasının yaklaşık 2,5 yıl sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"MEXT'in en önemli ayaklarından biri, üretimin her aşamasında tüm çalışanları dönüştürecek deneyime dayalı eğitimler verilecek. Harvard ve MIT üniversitelerinin iş birliğiyle yılda 30 bin çalışana en ileri eğitim içerikleri sunacağız. Katılımcıların gelişimini baştan sona planladığımız 2 yıllık bir eğitim planıyla hareket edeceğiz.

MEXT kapsamında kuracağımız 'dijital fabrikada' hem parçalı üretimi göreceğiz hem de galvanizli çelik üretiminin dijital ikizini yaratacağız. Avrupa'nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonu olan Fraunhofer Enstitüsü, üyelerimizin dijital dönüşümü için bir yol haritası çizecek. Dijital potansiyel değerlendirmesi kapsamında her üyemiz için 2 yıllık periyotlarla takip edilip güncellenecek."

MEXT projesiyle önemli bir ekosistem kurulduğuna işaret eden Akkol, "Bu ekosistemde çok önemli markaların ve iş birliği yaptığımız kurumların tamamını bir arada göreceğiz. Dünya çapında en başarılı şirket ve kurumlar, dönüşüm sürecindeki üyelerimizle bu merkezde bir araya gelecek ve bilgi alışverişi yapacak." dedi.

Akkol, MESS'in, World Economic Forum tarihinde platform üyeliğine kabul edilen ilk işveren sendikası olduğunu da söyledi.

Kaynak: AA