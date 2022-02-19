Meşhur Sivas bıçakçılığına patent engeli

SİVAS (İHA) - Türk Patent Kurumu 2018 yılınca coğrafi işaret verdiği Sivas Bıçağına bu yıl da yapılan bireysel bir başvuru üzerine patent verdi. Yapılan hata asırlardın süre gelen av bıçağı üretimini durma noktasına getirdi, konu yargıya taşındı.

Yaklaşık 2 bin yıllık bir geçmişi olduğu düşünülen Sivas Bıçakçılığı ve bıçak ustaları ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Sivas'ın meşhur bıçak ustaları neredeyse ata meslekleri yapamaz hale geldi. Sivas'ın kadim kültürlerinden olan av bıçağı imalatı patent engeline takıldı.

Coğrafi İşaretli ürüne bireysel patent verdiler

Sivas Demirciler Odası'nın Türk Patent Kurumu'na yaptığı başvuru üzerine 2018 yılında Sivas bıçakları Coğrafi İşaret alarak tescillenmişti. Ancak yakın bir tarihte Y.G. isimli bıçak imalatçısı Türk Patent Kurumu'na başvurup Sivas Av Bıçaklarının patentini almak istedi. Kurum, ürünün Coğrafi İşaret tescilini aldığı gerçeğini atlayarak bu kişiye patent verdi. Sivas Bıçaklarının patentini alan bıçak ustası, diğer ustalardan patent bedeli isteyince av bıçağı üretimi durma aşamasına geldi. Konu yargıya taşındı.

Konu yargıya taşındı

Sivas Demirciler Odası Başkanı Hakan Koç, asırlardır süre gelen bıçak üretiminin durma aşamasına geldiğini belirtip, "Sivas bıçakları öteden beri gelen değerlerimizdir. 2018 yılında Sivas bıçaklarını biz Türk Patent Kurumuna müracaat ederek Sivas'ta ki yapılan bütün bıçakları tescilledik coğrafi işaret almıştık. Geçtiğimiz günlerde de bir tane bıçakçı esnafımız bu bıçaklarla alakalı Türk Patentine gidip müracaat ederek av modeli bıçakları' ben yapıyorum' diyerek bunu da internet sitesinde paylaşmış ve insanlara 'bunu biz yapıyoruz' demiştir. Bunun üzerine yaşanılan kargaşayla birlikte biz bıçakçılarımızla bir araya gelerek bununla alakalı Ankara'da bir avukat tutup Türk Patent Kurumunu tarafından sehven yapılan hatanın ortadan kaldırılması için dava açtık. Sivas'ta ki bıçakçı esnaflarımızın da alın teri, ekmek paralarını iki tane arkadaşa bırakmamak için elimizden gelen gayret ve çabayı gösterdik. Sivas bıçağının, Sivas'ta ki bıçak ustalarının elinde öteden beri miras olarak geldiğini de sizlerin aracılığıyla tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Sivas bıçaklarını Sivas'ta ki herhangi bir ustamız yapabilir. Tek elden değil, tüm bıçakçı ustalarımız bunları yapabilirler. Kimsenin tekelinde değil" dedi.

"Peşini bırakmayacağız"

Bıçak ustası Kadir Taşpınar, konunun takipçisi olacaklarını belirtip, "Patent veren kurum devletimizin bir müessesi. Oradaki çalışan insanlarda sizin bizim gibi insanlar hata yapmışlar. Tamamen saçmalık bu. Demek ki patent kurumunun verdiği bu patentler güvenilir değil. Bizim bilmediğimiz kimler mağdur elmiş oluyor. Yazıktır, ayıptır böyle şeyler. Ben 63 yaşındayım bu zamana kadar böyle bir terbiyesizlik görmedim. Biz yasal yollardan bunun peşini bırakmayacağız" dedi.

"Herkes üretebilmeli"

Bıçak ustası Hasan İnanıcı ata mesleği olan bıçak üretiminin herkes tarafından yapılabileceğini belirtip, "Bu bıçakları ben 24 yıldır yapıyorum. Sadece benim değil Sivas'ta herkesin yaptığı bir bıçaktır bu. Bir kişi patentini aldı diye diğerleri yapamaz diye bir şey yok. Herkes yapacak bundan herkes ekmek yiyor" dedi.

"Hata düzeltilsin"

Fikri Çetinbaş isimli bıçak ustası ise hatadan dönülmesini isteyerek şunları söyledi: "Bu bıçakların patenti 2018 yılında odamız tarafından alınmıştı. Bunun böyle yapılması hiç yakışır değil. Baba mesleğim bu benim ben bu yaştan sonra ne iş yapacağım. Bizde odamıza destek vereceğiz bu işi halletmeye çalışacağız. Bu hatanın düzelmesi lazım düzelmezse yarın yapmayın dediği zaman dükkanları kapatmak zorunda mı kalacağız" - SİVAS