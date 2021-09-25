SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu - Haberler
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SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurduEngin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- Milli voleybolcu Meryem Boz, memleketi Eskişehir'deki bir kolej bünyesinde voleybolcu yetiştirmek amacıyla spor akademisi kurdu.

ESKİŞEHİR (DHA) - Meryem Boz, Eskişehir'de Voleybol akademisi kurdu

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- Milli voleybolcu Meryem Boz, memleketi Eskişehir'deki bir kolej bünyesinde voleybolcu yetiştirmek amacıyla spor akademisi kurdu. Açılışta milli takımdan arkadaşlarının gönderdiği videolu mesajları izleyerek gözyaşlarına hakim olamayan milli voleybolcu Meryem Boz, 'Hedeflerimizin başında biz güçlü kadınlar da oluşturmak istiyoruz. Çünkü her spor yapan profesyonel sporcu olacak diye bir şey yok. Ama sporla beraber çocukların önünü hem eğitim anlamında hem de spor anlamında açmak istiyoruz' dedi.

Milli voleybolcu Meryem Boz, Eskişehir'deki bir kolej bünyesinde 'Meryem Boz Spor Akademisi' kurdu. Akademinin açılışı için kolejde program düzenlendi. Programa Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kolej yetkilileri, akademi teknik kadrosu, öğrenciler ile velilikleri katıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Meryem Boz'un kurduğu spor akademisiyle kendisi gibi bir çok sporcu yetiştireceğine inandığını söyledi.

GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Meryem Boz'un açılış konuşmasından önce milli takımdan arkadaşlarının gönderdiği videolu mesajlar yayınlandı. Ekrandan videoyu izleyen Boz, gözyaşlarına hakim olamadı. Hedefinin güçlü kadınlar oluşturmak istediğini ifade eden Meryem Boz, 'Bizim için çok onurlu ve gururlu bir gün. Hem akademinin açılışı ile beraber Toprak bebeğe de vesile olduğu için çok mutlu oldum. Hedeflerimizin başında biz güçlü kadınlar da oluşturmak istiyoruz. Çünkü her spor yapan profesyonel sporcu olacak diye bir şey yok. Ama sporla beraber çocukların önünü hem eğitim anlamında hem de spor anlamında açmak istiyoruz' dedi.

'KULÜPLERE KONSANTRE OLMAK İSTİYORUM'

Yaz sezonunun Türk voleybolu için çok başarı geçtiğini ve artık kulüplere konsantre olmak istediğini belirten Boz, 'Bence çok başarılı ve güzel bir yaz geçti. Aynı zamanda çok da yoğundu. 4 ay kamplar, antrenmanlar, yolculuklar, şehirlerarası, uluslararası pek çok yolculuklar yaşadık. Ama sonunda tüm Türkiye'yi voleybol hakkında konuşturabildik ve voleybol hakkında tüm Türkiye'yi birleştirebildik. Herkesin kalbi, bizim maç saatimizde bizimle beraber attı. Bence voleybol başarısından çok Türkiye'yi bir arada, aynı saatte bir araya toplayabilmek de çok güzeldi. Güzel ve başarılı bir yaz oldu. Vakıfbank her zaman hedefleri yüksek olan bir takım. Ben de bu hedeflere yardım edebilmek ve bu takımın bir parçası olabilmek için gittim. Vakıfbank yine bütün kupalara talip. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Milli takım sezonunu yeni kapattığımız için artık ben kulüplere konsantre olmak istiyorum' şeklinde konuştu.

Meryem Boz, kurduğu spor akademisinde, oryantasyon, temel voleybol eğitimi, voleybol teknik eğitimi, fitness, spor psikolojisi ve temel beslenme eğitimi verecek.

SMA'LI TOPRAK'A DESTEK VERDİ

Eskişehir'de Zehra ile Reyhan Yavaş çiftinin 4 yaşına giren Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip2 hastası çocukları Toprak'ın tedavi masrafı için katı sağlayan Meryem Boz, açılışta satılan biletlerden çekilişle 2 kişiye milli takım forması verdi.

SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu - Haberler
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