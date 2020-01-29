Mert Çetin kimdir? Mert Çetin kaç yaşında, nereli? Mert Çetin kariyeri ve performansı
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündeminde olan Mert Çetin Galatasaray taraftarının merak konusu oldu. Spor gündeminin de sıcak konusu haline gelen hakkında Mert Çetin kimdir? Mert Çetin kaç yaşında, nereli? Mert Çetin kariyeri ve performansı konuları araştırıldı.
Transfer döneminin en sıcak konularından olan Mert Çetin, Galatasaray'ın transfer radarındaydı. Sporseverlerin merak konusu haline gelen Mert Çetin spor gündeminde sık sık yer alırken Mert Çetin kimdir? Mert Çetin kaç yaşında, nereli? Mert Çetin kariyeri ve performansı konuları merak edildi.
MERT ÇETİN KİMDİR?
Mert Çetin Doğum tarihi: 1 Ocak 1997
Mert Çetin Kaç Yaşında: 23yaşında
Mert Çetin Nereli: Çankaya
Mert Çetin Boy: 1,89 m
Mert Çetin Kilo: 87 kg
Mert Çetin Şu andaki takımları: AS Roma (#15/ Defans), Türkiye millî futbol takımı (Defans)
Mert Çetin (d. 1 Ocak 1997), Türk millî futbolcudur. Defans pozisyonunda görev yapan Çetin, hâlen Serie A ekiplerinden Roma'da forma giymektedir.
MERT ÇETİN KARİYERİ
Futbola 11 yaşında Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2016 yılında profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayıp bir sezon Gençlerbirliği'nin pilot takımı Hacettepe'de forma giydi. 2017-2018 sezonu başında Ümit Özat tarafından tecrübe kazanması için Gençlerbirliği A takımına alındı. Süper Lig'deki ilk maçına 19 Kasım 2017 tarihinde Kayserispor'a karşı oynanan karşılaşmada ilk on bir başlayarak çıktı.
MERT ÇETİN KULÜP KARİYERİ
2019/20: Roma
2017/18: Gençlerbirliği
2015/16: Hacettepe
2015/16: Gençlerbirliği U21
2015/16: Gençlerbirliği – Hacettepe
MERT ÇETİN PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 5 maç, 2 sarı kart, 1 kırmızı kart
PERFORMANS 18/19: 26 maç, 1 gol, 4 sarı kart
PERFORMANS 17/18: 6 maç
PERFORMANS 16/17: 31 maç, 1 gol, 8 sarı kart