29.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:13

Transfer döneminin en sıcak konularından olan Mert Çetin, Galatasaray'ın transfer radarındaydı. Sporseverlerin merak konusu haline gelen Mert Çetin spor gündeminde sık sık yer alırken Mert Çetin kimdir? Mert Çetin kaç yaşında, nereli? Mert Çetin kariyeri ve performansı konuları merak edildi.

MERT ÇETİN KİMDİR?

Mert Çetin Doğum tarihi: 1 Ocak 1997

Mert Çetin Kaç Yaşında: 23yaşında

Mert Çetin Nereli: Çankaya

Mert Çetin Boy: 1,89 m

Mert Çetin Kilo: 87 kg

Mert Çetin Şu andaki takımları: AS Roma (#15/ Defans), Türkiye millî futbol takımı (Defans)

Mert Çetin (d. 1 Ocak 1997), Türk millî futbolcudur. Defans pozisyonunda görev yapan Çetin, hâlen Serie A ekiplerinden Roma'da forma giymektedir.

MERT ÇETİN KARİYERİ

Futbola 11 yaşında Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2016 yılında profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayıp bir sezon Gençlerbirliği'nin pilot takımı Hacettepe'de forma giydi. 2017-2018 sezonu başında Ümit Özat tarafından tecrübe kazanması için Gençlerbirliği A takımına alındı. Süper Lig'deki ilk maçına 19 Kasım 2017 tarihinde Kayserispor'a karşı oynanan karşılaşmada ilk on bir başlayarak çıktı.

MERT ÇETİN KULÜP KARİYERİ

2019/20: Roma

2017/18: Gençlerbirliği

2015/16: Hacettepe

2015/16: Gençlerbirliği U21

2015/16: Gençlerbirliği – Hacettepe

MERT ÇETİN PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20: 5 maç, 2 sarı kart, 1 kırmızı kart

PERFORMANS 18/19: 26 maç, 1 gol, 4 sarı kart

PERFORMANS 17/18: 6 maç

PERFORMANS 16/17: 31 maç, 1 gol, 8 sarı kart