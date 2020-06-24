Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli pirincin kilogramı en yüksek 13,20 liradan satıldı.
24.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:57
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli pirincin kilogramı en yüksek 13,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,78
|4,29
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,80
|13,20
|Bulgur kepeği
|Kg
|1,08
|1,17
|Makarna
|Kg
|3,80
|3,80
|Şehriye
|Kg
|3,80
|3,90
Kaynak: AA