Mersin'de uyuşturucu operasyonları

Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 61,2 kilogram ağırlığında uyuşturucunun yanı sıra 305 bin ABD doları ve 150 bin Irak Dinarına karşılık gelen sahte banknot ile 1 milyon 283 bin 200 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen ilk operasyonda, Taşucu Limanı'na gelen bir tır riskli olarak değerlendirilmesi üzerine, öncelikle x-ray taramasına sevk edildi. Daha sonra narkotik dedektör köpeklerce aranan tırda şüpheler çekicinin yakıt deposunda yoğunlaştı.

Detaylı kontrol için arama hangarına alınan tırın yakıt deposunun kesilerek açılması sonucu, bu bölümde oluşturulan gizli bölme içerisinde 292 adet bez torba saklandığı tespit edildi. Bulundukları yerden çıkarılarak açılan bez torbaların içerisindeki sıkıştırılmış toz maddenin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizinde, piyasada taş esrar olarak bilinen uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Operasyon sonucu toplam 61,2 kilogram uyuşturucu yakalandı.

Aynı araçta devam eden aramalarda, alüminyum paketler içerisinde toplam 305 bin ABD Doları ile 150 bin Irak Dinarına karşılık gelen sahte banknot da tespit edildi. Konuya ilişkin Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise şüpheli görülerek aranan bir tır, x-ray aramasına sevk edildi. Tırda şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine, yasal yükün yanı sıra gümrük işlemleri sırasında bildirilmeyerek kontrolden kaçırılmak istenen toplam 1 milyon 283 bin 200 adet cinsel uyarıcı hap bulunduğu tespit edildi.

Mersin'de gümrük muhafaza ekiplerince kısa aralıklarla gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam 16 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hapa el konuldu.

Operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

(İHA)