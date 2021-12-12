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Seyir halindeki demir yüklü tır yandı

AA - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yanan demir yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yanan demir yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Hayri Korhan yönetimindeki 81 ET 548 plakalı demir yüklü tır, Tarsus-Pozantı Otoyolunda, seyir halindeyken yanmaya başladı.

Durumu fark eden şoför, tırı güvenlik şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, tır kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki demir yüklü tır yandı

Seyir halindeki demir yüklü tır yandı

Seyir halindeki demir yüklü tır yandı

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