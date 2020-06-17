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Mersin'de online istihdam seferberliği semineri

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, 'Burası Mersin, burada iş var' sloganıyla devam eden 'İstihdam Seferberliği 2020' kapsamında verilen teşvikler online olarak anlatıldı.

Mersin'de online istihdam seferberliği semineri
17.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:43

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, 'Burası Mersin, burada iş var' sloganıyla devam eden 'İstihdam Seferberliği 2020' kapsamında verilen teşvikler online olarak anlatıldı.

İŞKUR İl Müdürlüğü kurumsal instagram kanalında canlı yayında gerçekleştirilen seminere, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu üyesi işyeri yetkilileri katıldı. Mersin Çalışma ve İş Kurumu İş ve Meslek Danışmanları tarafından teşvikler ve İŞKUR uygulamaları, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ile ilgili bilgiler verilen canlı yayında, İŞKUR'un ilave istihdam yapan işverenlere sağladığı birçok teşvik paketi olduğu, program kapsamında ilave istihdam desteği, asgari ücret desteği, kadın genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların desteği, 5 puanlık indirim desteği verildiği ifade edildi. Ayrıca istihdamın kalıcı hale gelmesine yönelik devletin sağladığı teşviklerden, mesleki beceri geliştirme teşvikleri kapsamında işbaşı eğitim programının başta geldiği, işbaşı eğitim programında personellere tecrübe kazandırılması amaçlandığı, 2020 yılı istihdam seferberliği kapsamında sağlanan teşviklerin hem işverenler için hem de personeller için olumlu sonuçlar verdiği dile getirildi.

Canlı yayın sonunda katılımcıların soruları da cevaplandırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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