Mersin'de motosikletin koruma kapağına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, motosikletin koruma kapağına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
06.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:52
Mersin'in Erdemli ilçesinde, motosikletin koruma kapağına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Merkez Mahallesi'nde park halindeki Galip Öztürk'e ait motosikletten kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, koruma kapağını sökerek kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.
Kedi yavrusu, sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.
Kaynak: AA