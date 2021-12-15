Son dakika gündem: Metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
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Son dakika gündem: Metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde metruk binada çıkan yangın hasara yol açtı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde metruk binada çıkan yangın hasara yol açtı.

İncirlikuyu Mahallesi'nde daha önce okul olarak kullanıldığı belirtilen metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada büyük çapta hasar oluştu.

Son dakika gündem: Metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika gündem: Metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika gündem: Metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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