Son dakika gündem: Metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde metruk binada çıkan yangın hasara yol açtı.

İncirlikuyu Mahallesi'nde daha önce okul olarak kullanıldığı belirtilen metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada büyük çapta hasar oluştu.