Mersin'de kayalıkta mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı
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Mersin'de kayalıkta mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde sarp kayalıkta mahsur kalan keçi yavrusu 1 gün sonra kurtarıldı.

Mersin'de kayalıkta mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı
13.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:26

Mersin'in Erdemli ilçesinde sarp kayalıkta mahsur kalan keçi yavrusu 1 gün sonra kurtarıldı.

Besici Raziye Demir, Kösbucağı Mahallesi Borunbaşı mevkisindeki kayalık alanda mahsur kalan keçi yavrusunu kurtarmak istedi.

Demir ve bölgedeki vatandaşlar, yoğun uğraş göstermelerine rağmen keçi yavrusuna 1 gün boyunca ulaşamadı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AKUT Mersin ekibi, keçi yavrusunu bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Raziye Demir, yaptığı açıklamada, ekiplere teşekkür ederek, keçi yavrusuna AKUT ismini verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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