Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
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Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

06.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:38

Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cuma günü saat 21.

Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Mersin'de büyük oranda uyuluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da vaka artış hızının en yüksek iller arasında saydığı kentte, çalışma zorunluluğu olanlar dışında kimsenin sokağa çıkmadığı gözlemlendi

MERSİN - Covid-19 salgını nedeniyle tüm yurtta hafta sonunu kapsayan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vaka artış hızı yüzde 50'lere ulaşan Mersin'de caddeler ve sokaklar yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu.

Cuma gecesi saat 21.00 itibariyle başlayan kısıtlamayla birlikte, tüm kentlerde üst düzey önlemler alınırken, Mersin'de de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenlerin dışında sokağa kimse çıkmadı. Güvenlik güçleri de kentin belirli bölgelerinde uygulama noktaları oluştururken, trafikteki az sayıda araç durdurularak kontrol edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da vaka artış hızının en yüksek 5 il arasında saydığı kentte, çalışma zorunluluğu olanlar dışında kimsenin sokağa çıkmadığı gözlemlendi.

Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KAR

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