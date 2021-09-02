Mersin Büyükşehir, Expo 2021 Hatay'da 'Mersin Bahçesi' ile Yerini Alacak
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Mersin Büyükşehir, Expo 2021 Hatay'da 'Mersin Bahçesi' ile Yerini Alacak

Mersin Büyükşehir, Expo 2021 Hatay'da 'Mersin Bahçesi' ile Yerini Alacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Mersin Büyükşehir Belediyesi, uluslararası organizasyonlarda önemli bir yeri olan ve 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan EXPO 2021 Hatay'ın İller Bahçesi bölümünde özel katılımcı olarak 'Mersin Bahçesi' ile yerini alacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, uluslararası organizasyonlarda önemli bir yeri olan ve 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan EXPO 2021 Hatay'ın İller Bahçesi bölümünde özel katılımcı olarak 'Mersin Bahçesi' ile yerini alacak.

FIFA Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları'ndan sonra dünyada ekonomik ve kültürel etki yaratan üçüncü en büyük organizasyon olarak kabul edilen EXPO, bu yıl Hatay'da gerçekleştirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, EXPO 2021 Hatay'a kendisine ayrılan 1006 metrekarelik alanda oluşturacağı 'Mersin Bahçesi' ile katılarak; Mersin'in bitkisel, kültürel ve tarihi güzelliklerinin uluslararası alanda tanıtımını sağlayacak. En farklı ve doğal peyzaj için bir süredir çalışan Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, Büyükşehir'e ayrılan 1006 metrekarelik pavilyonda Mersin'in tüm güzelliklerini sergileyeceği bir bahçe oluşturmak adına 6 aydır çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'in kültürel, tarihi ve bitkisel simgeleri tanıtılacak

Hatay EXPO Mersin Bahçesi için bir süredir üzerine çalışılan alanda, Mersin doğusundan batısına kadar tasarlandı. Çalışma alanında; Kleopatra Kapısı, Pompeipolis, Kanlıdivane, Adam Kayalar, Cennet-Cehennem Obruğu, Kızkalesi, Mamure Kalesi röprodüksiyonları ve tasvirleri yer alacak. Tasarımda yer alan Cennet Obruğu'nda ise Mersin'in 1800'den günümüze kadarki tarihi sürecinin tanıtılması planlanıyor. Projede Mersin'in bitki örtüsüne vurgu yapacak olan turunç, limon, portakal, muz ve begonvil de yer alacak.

Mart ayında Meclis kararı ile kabul edilmişti

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği'nin (AİPH) ortak kararıyla EXPO 2021 Hatay organizasyonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bahçesi alanında yer alması kararı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılının Mart ayı 2. Birleşimi'nde kabul edilmişti.

Yayın Tarihi: 2. 9. 2021 09: 15: 17

Kaynak: Habermetre

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