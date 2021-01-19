AFYONKARAHİSAR - Mermer ihracatçıları, Kovid-19'un olumsuz etkilerini işlenmiş ürüne yönelerek aştı
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AFYONKARAHİSAR - Mermer ihracatçıları, Kovid-19'un olumsuz etkilerini işlenmiş ürüne yönelerek aştı

19.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:18

Afyonkarahisar'da 2020 yılında blok mermer ihracatında yaşanan daralma, işlenmiş ürüne ağırlık verilerek aşıldı.

Afyonkarahisar'da 2020 yılında blok mermer ihracatında yaşanan daralma, işlenmiş ürüne ağırlık verilerek aşıldı.

Blok mermerde Çin ve Hindistan, işlenmiş üründe de Irak, Amerika, Azerbaycan, Ermenistan, Almanya, Hollanda ve Fransa olmak üzere 120 ülkeye ihraç edilen "Afyon mermeri", birçok ülkede evlerde ve önemli projelerde kullanılıyor.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasından alınan bilgiye göre, kentten yapılan ihracat geçen yıl 323 milyon dolar oldu.

Madencilik ürünlerini ihracatı geçen yıl 200 milyon 482 bin dolar oldu.

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, AA muhabirine, mermer sektörünün 2020'de beklenmedik olağanüstü bir durumla karşılaştığını söyledi.

Kovid-19'un sektörü ciddi anlamda etkilediğini kaydeden Çakmak, "Mermer sektörünün pazarı dünya ülkelerine olduğu için Kovid-19 hastalığı da dünyayı komple etkilediğinden blok mermer pazarında daralma yaşadık." dedi.

Çakmak, salgın öncesinde ürettikleri mermerleri Çin'e blok olarak sattıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Blok mermer pazarının en büyük alıcısı Çin, ikinci alıcısı ise Hindistan idi. Salgın ile uçuşlar yasaklandı. Bu nedenle ihracatta sıkıntılar yaşamaya başladık. Firma temsilcileri ile 'Neler yapabiliriz, ticaretimizi nasıl yükseltebiliriz?' noktasında toplantı ve değerlendirmeler yaptık. Daralmayı aşmak için yaptığımız istişareler sonucu işlenmiş ürüne ağırlık vermeye karar verdik. Şu anda işlenmiş ürünlerle ihracattaki daralmayı aştık diyebiliriz. Blok satışındaki düşüşü, işlenmiş üründen kapatmaya çalıştık ve bunda başarılı da olundu. İşlenmiş ürünü çoğaltarak dünya pazarlarına sattık."

"Yurt dışındaki işlenmiş ürün pazarımız gayet iyi"

Mermer satışlarının Kovid-19'a rağmen iyi gittiğini dile getiren Çakmak, şöyle devam etti:

"Yurt dışındaki işlenmiş ürün pazarımız gayet iyi. Dünyanın birçok ülkesine mermerimiz gidiyor. Blok mermerde Çin ve Hindistan olarak satış devam ediyor. İşlenmiş ürünlerimizi de Irak, ABD, Azerbaycan, Ermenistan, Almanya, Hollanda ve Fransa ağırlıkta olmak üzere birçok ülkeye gönderiyoruz. Mermerimize talep oldukça güzel."

Çakmak, mermer sektörü olarak 2021 yılından umutlu olduklarını söyledi.

AFYONKARAHİSAR - Mermer ihracatçıları, Kovid-19'un olumsuz etkilerini işlenmiş ürüne yönelerek aştı
AFYONKARAHİSAR - Mermer ihracatçıları, Kovid-19'un olumsuz etkilerini işlenmiş ürüne yönelerek aştı
AFYONKARAHİSAR - Mermer ihracatçıları, Kovid-19'un olumsuz etkilerini işlenmiş ürüne yönelerek aştı
AFYONKARAHİSAR - Mermer ihracatçıları, Kovid-19'un olumsuz etkilerini işlenmiş ürüne yönelerek aştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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