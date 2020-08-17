HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe dengesinin temmuzda 29,7 milyar lira açık verdiğini duyurdu. Böylece 7 aylık açık 139,1 milyar liraya ulaştı.

17.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:35

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe dengesi sonuçlarına göre,bütçe temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi. Böylece 7 aylık bütçe açığı 139,1 milyar liraya ulaştı. Geçtiğimiz faiz dışı denge açığı ise 21,2 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2020 yılı Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 116,2 milyar lira, bütçe gelirleri 86,5 milyar lira ve bütçe açığı 29,7 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 107,8 milyar lira ve faiz dışı açık ise 21,2 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Temmuz ayında 9 milyar 901 milyon lira fazla vermiş iken 2020 yılı Temmuz ayında 29 milyar 696 milyon lira açık vermiştir. 2019 yılı Temmuz ayında 17 milyar 620 milyon lira faiz dışı fazla verilmiş iken 2020 yılı Temmuz ayında 21 milyar 240 milyon lira faiz dışı açık verilmiştir.

"BÜTÇE GİDERLERİ 116,2 MİLYAR LİRA"

Merkezi yönetim bütçe giderleri temmuz ayı itibarıyla 116 milyar 225 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 8 milyar 456 milyon lira, faiz hariç harcamalar ise 107 milyar 769 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödenekten temmuz ayında 116 milyar 225 milyon lira gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 83 milyar 533 milyon lira harcama yapılmıştır.

Temmuz ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 8,7 iken 2020 yılında yüzde 10,6 olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 oranında artarak 107 milyar 769 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 9,0 iken 2020 yılında yüzde 11,3 olmuştur.

"BÜTÇE GELİRLERİ 86,5 MİLYAR LİRA"

Merkezi yönetim bütçe gelirleri temmuz ayı itibarıyla 86 milyar 529 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 76 milyar 14 milyon lira, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 8 milyar 592 milyon lira olmuştur.

2019 yılı Temmuz ayında bütçe gelirleri 93 milyar 433 milyon lira iken 2020 yılının aynı ayında yüzde 7,4 oranında azalarak 86 milyar 529 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Temmuz ayı gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 10,6 iken 2020 yılında yüzde 9,0 olmuştur. 2020 yılı Temmuz ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 oranında artarak 76 milyar 14 milyon lira olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 7,7 iken 2020 yılında yüzde 9,7 olmuştur."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Haber Yorumları (3)
LSPARTA LI BOKSÖR: haddinden fazla memur var çok israf var gariban öl zengin yürü devri gibi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HÜSNÜ: Ekonomiyi damada verirsen öyle olur
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ZAZA: damata destek vermeye devam edin siz
Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Politika
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Güncel
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Güncel
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Güncel
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı 3. Sayfa
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Magazin
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntüler
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntüler
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Atalanta Abdülkadir Ömür'ü istiyor, Trabzonspor 25 milyon euro talep ediyor
Atalanta Abdülkadir Ömür'ü istiyor, Trabzonspor 25 milyon euro talep ediyor
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi
Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü
Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Eylül'de Olağan Genel Kurul düzenleyecek
Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Eylül'de Olağan Genel Kurul düzenleyecek
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,39'la tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,39'la tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Fahrettin Altun Hacı Bektaş Veli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aamir Khan Hande Erçel İbrahim Büyükak
Spor Caner Erkin Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Çocuk Ağustos Akdeniz
Şu an buradasınız: Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 11:37:17. #1.14#
title