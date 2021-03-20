Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Kavcıoğlu, 9 Şubat'ta kaleme aldığı bir makalede "Yüksek faiz, düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu" ifadelerine yer vermişti.

Merkez Bankası'nda Naci Ağbal başkanlık görevinden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Merkez Bankası'nda Ağbal'ın yerine dümene geçen Kavcıoğlu'nun nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu oldu.

YÜKSEK FAİZE KARŞI ÇIKAN BİR İSİM

Ekonomi yazıları kaleme alan Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kavcıoğlu, 9 Şubat'taki makalesinde dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Türkiye'nin, dünyada likiditenin bol olduğu dönemlerde yıllarca yüksek faiz, düşük kur politikası uyguladığını belirten Kavcıoğlu, kaleme aldığı makalede şu satırlara yer vermişti: "Sıcak para yatırıma değil yüksek faize geldi. Sıcak para ülkeden çıkarken de düşük kurdan TL'den dövize dönüp ülkeden çıktılar. Yüksek faiz, düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu."

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Şahap Kavcıoğlu; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü. Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. 'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.