Merkez Bankası rezervleri 110,3 milyar dolar oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkez Bankası rezervleri 110,3 milyar dolar oldu

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
 - Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 4 Mart haftasında 2 milyar 883 milyon dolar azalarak 110 milyar 261 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 4 Mart haftasında 2 milyar 883 milyon dolar azalarak 110 milyar 261 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 20 milyon dolar azalışla 68 milyar 180 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 25 Şubat'ta 70 milyar 200 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 863 milyon dolar azalarak 42 milyar 944 milyon dolardan 42 milyar 81 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 883 milyon dolar azalarak 113 milyar 144 milyon dolardan 110 milyar 261 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
28.05.202143.88448.72192.605
25.06.202140.91859.240100.158
30.07.202141.59264.128105.721
27.08.202140.30877.956118.265
24.09.202139.20582.840122.044
28.10.202139.67984.105123.463
26.11.202139.12287.024126.146
31.12.202138.48972.564111.052
28.01.202238.57771.636110.214
04.02.202238.93975.716114.656
11.02.202239.73275.116114.848
18.02.202241.22972.782114.011
25.02.202242.94470.200113.144
04.03.202242.08168.180110.261

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Merkez Bankası, Banka, dolar, Mart, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title