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Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 469 milyon dolar azalarak 91 milyar 593 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolar oldu
25.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 469 milyon dolar azalarak 91 milyar 593 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 19 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 261 milyon dolar azalışla 53 milyar 222 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 12 Haziran'da 55 milyar 483 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 792 milyon dolar artışla 37 milyar 579 milyon dolardan 38 milyar 371 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 469 milyon dolar azalışla 93 milyar 62 milyon dolardan 91 milyar 593 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
8.05.202034.68451.14985.833
15.05.202035.53548.89484.429
22.05.202036.81255.59592.407
29.05.202036.66754.36091.027
5.06.202036.61055.61092.220
12.06.202037.57955.48393.062
19.06.202038.37153.22291.593

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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