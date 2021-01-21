Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 483 milyon dolar azalarak 90 milyar 81 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 15 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 775 milyon dolar azalışla 47 milyar 902 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 8 Ocak'ta 48 milyar 677 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 1,7 MİLYAR DOLAR GERİLEDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 708 milyon dolar gerileyerek 43 milyar 887 milyon dolardan 42 milyar 179 milyon dolara indi.

TOPLAM REZERVLER 90 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 483 milyon dolar azalarak 92 milyar 564 milyon dolardan 90 milyar 81 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 22.02.2019 20.549 79.122 99.671 29.03.2019 20.834 75.408 96.242 26.04.2019 20.432 73.284 93.716 31.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 26.07.2019 23.417 74.971 98.388 29.08.2019 25.709 75.796 101.505 27.09.2019 26.051 75.655 101.706 25.10.2019 26.481 78.504 104.985 29.11.2019 26.475 78.274 104.749 27.12.2019 25.079 81.240 106.319 31.01.2020 27.520 74.856 102.376 28.02.2020 30.411 77.414 107.825 27.03.2020 31.325 64.081 95.406 30.04.2020 34.786 51.457 86.243 29.05.2020 36.667 54.360 91.027 26.06.2020 38.821 51.417 90.238 30.07.2020 43.572 46.673 90.245 28.08.2020 43.042 41.594 84.636 25.09.2020 41.097 42.420 83.517 23.10.2020 43.265 45.086 88.351 27.11.2020 40.299 43.899 84.198 25.12.2020 43.022 51.607 94.629 31.12.2020 43.241 49.965 93.206 08.01.2021 43.887 48.677 92.564 15.01.2021 42.179 47.902 90.081 Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk