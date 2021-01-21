Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı

21.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:52
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 483 milyon dolar azalarak 90 milyar 81 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 15 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 775 milyon dolar azalışla 47 milyar 902 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 8 Ocak'ta 48 milyar 677 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 1,7 MİLYAR DOLAR GERİLEDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 708 milyon dolar gerileyerek 43 milyar 887 milyon dolardan 42 milyar 179 milyon dolara indi.

TOPLAM REZERVLER 90 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 483 milyon dolar azalarak 92 milyar 564 milyon dolardan 90 milyar 81 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
25.12.202043.02251.60794.629
31.12.202043.24149.96593.206
08.01.202143.88748.67792.564
15.01.202142.179 47.902 90.081

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Doğulu Acun Ilıcalı Gülben Ergen Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Kamala Harris
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:52:33. #1.14#
title