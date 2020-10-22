Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 894 milyon dolar arttı
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Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 894 milyon dolar arttı

22.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 894 milyon dolar artarak 85 milyar 489 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 16 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 704 milyon dolar artışla 42 milyar 822 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Ekim'de 41 milyar 118 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 190 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 190 milyon dolar yükselişle 42 milyar 477 milyon dolardan 42 milyar 667 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 1,9 MİLYAR DOLAR ARTTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 894 milyon dolar artarak 83 milyar 595 milyon dolardan 85 milyar 489 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 894 milyon dolar arttı
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 894 milyon dolar arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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Haber Yorumları (2)
AHAHAHA: Hee arttı artı
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POLYANNA: na nan nan naaa polyanna polyanna
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500
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