Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

17.10.2019 16:00

Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Ekim ile biten haftada 1 milyar 626 milyon dolar azaldı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Ekim ile biten haftada 1 milyar 626 milyon dolar azalarak 104 milyar 205 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolarlık azalışla 79 milyar 841 milyon dolardan 78 milyar 396 milyon dolara indi.



Altın rezervleri de 11 Ekim haftasında 181 milyon dolarlık azalışla 25 milyar 990 milyon dolardan 25 milyar 809 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA