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Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının gecikmeli açıklanmasının nedeni belli oldu

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Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin 5 dakika gecikmeyle açıklamasının nedeni merak konusu oldu. Gecikme "kararsızlık" yorumlarına neden olurken Merkez Bankası kaynakları, söz konusu gecikmenin teknik sorundan kaynaklandığını söyledi.

Merkez Bankası eylül ayında başladığı ve ekim ayında sürdürdüğü faiz indirimine bir yenisini daha ekledi. Son 2 ayda 300 baz puan faiz indiren Merkez, bu ay da 100 baz puanlık indirimle faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti.

Ancak bugün açıklanan faiz kararında ilginç bir olay yaşandı. Normalde saat 14.00 olduğunda hemen açıklanan faiz kararı, bugün ise 5 dakika gecikmeli olarak açıklandı.

Merkez Bankası'nın sitesinde yer alan veri, saat 14.05'te yayınladı. Bu durum ise farklı yorumlamalara neden oldu. "Acaba bir kararsızlık mı var?" diyen ekonomistler, "Kararla ilgili son dakika bir telefon görüşmesi yapılıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

T24'ün haberine göre; Merkez Bankası kaynakları, 5 dakikalık gecikme teknik bir problemden kaynaklandığını söyledi. Kaynaklar, açıklamanın internet sitesine yüklenmesinde sorun yaşandığını ve bunun ilk kez gerçekleştiğini ifade etti.

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