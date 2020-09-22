Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın eylül ayı beklenti anketine göre, emekliler ocakta yüzde 5,4 oranında zam alacak. Söz konusu tahmin gerçekleşirse maaşlarda 344 liraya varan artış gerçekleşecek.

2021'in Ocak ayında milyonlarca kişinin maaşı artacak. Bunların başında da emekliler geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocakta, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da gelmeye başladı.

BEKLENTİ ANKETİNE GÖRE YÜZDE 5,4 ZAM

Merkez Bankası'nın eylül ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminleri, zam oranı için ilk ipucunu verdi. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 11,46 çıktı. Bu tahmine göre; ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5,4 olacak.

MAAŞLAR 344 LİRA ARTACAK

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 344,27 liraya varan artış gerçekleşecek. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan, 6 bin 719 lira 64 kuruşa çıkacak.

Kaynak: Haberler.com