Merkez Bankası, FAST sistemindeki üst limiti 1000 TL'ye yükseltti

Merkez Bankası, 7/24 para ve fon transferi yapılabilen FAST sistemindeki üst limiti 1000 TL'ye yükseltti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, FAST üzerinden 8 Ocak'tan bu yana 9 milyonun üzerinde anlık ödeme yapıldığı belirtildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, iç kaynaklarca geliştirilip işletilen ve 8 Ocak itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi FAST Sisteminin yoğun bir ilgi ile karşılandığı, kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirildiği ifade edildi.

KAYITLI KULLANICI SAYISI 5,3 MİLYONA ULAŞTI

Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısının 5,3 milyona ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1000 TL'ye yükseltilmiştir. FAST'ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir. Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir. Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir."

50 LİRA LİMİTLİ BAŞLATILMIŞTI

FAST Sistemi, 8 Ocak'ta yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla 50 lira limitli olarak başlatılmıştı.

FAST SİSTEMİ NEDİR?

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilmektedir. FAST Sistemi, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınmış ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılmıştır.