Merkez Bankası faiz kararı sonrası borsa ne olur, nasıl etkilenir? Faiz düşerse borsa düşer mi, artar mı?

"Merkez Bankası faiz kararı sonrası borsa ne olur, nasıl etkilenir" sorusu, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırımcıların odaklandığı temel gündem maddelerinden biri oluyor. Piyasalar, Merkez Bankası faiz kararına göre pozisyon alacak. Bu nedenle, Merkez Bankası faiz kararı sonrası borsa ne olur, nasıl etkilenir sorusunun yanıtı, yatırım kararları açısından büyük önem taşıyor. İşte detaylar ve uzman beklentileri…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI BORSA NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 17 Nisan 2025 tarihli faiz kararı, Borsa İstanbul (BIST) üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Piyasa beklentileri, TCMB'nin politika faizini %42,5 seviyesinde sabit tutacağı yönündedir.

NİSAN AYI FAİZ KARARI SONRASI BORSA NASIL ETKİLENİR?

Bu durumda, borsada belirgin bir dalgalanma beklenmiyor; yatırımcılar, faiz oranlarının sabit kalmasını önceden fiyatladığı için BIST'te nötr veya hafif olumlu bir seyir öngörülüyor.

FAİZ DÜŞERSE BORSA DÜŞER Mİ, ARTAR MI?

Merkez Bankası faiz artırımı yaparsa, borsa üzerinde olumsuz bir etki oluşabilir. Yüksek faizler, şirketlerin borçlanma maliyetlerini artıracağı için kârlılıkları üzerinde baskı oluşturabilir ve bu durum Borsa İstanbul'da satış baskısına neden olabilir. Faiz indirimi yapılması durumunda ise, özellikle banka hisselerinde ve sanayi endeksinde kısa vadeli bir rahatlama görülebilir. Düşük faiz ortamı, yatırım ve büyüme beklentilerini destekleyerek borsada pozitif bir hava yaratabilir.