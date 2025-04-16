Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantılarında belirlenen faiz oranları, ekonomik beklentiler açısından büyük önem taşıyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını merak eden yatırımcılar, nisan ayı toplantısının tarihine ve saatine odaklandı. Kararın açıklanacağı gün, döviz kurlarından borsa endekslerine kadar pek çok finansal göstergede hareketlilik yaşanması bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Nisan TCMB PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

TCMB NİSAN AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı, toplantı sonrası aynı gün saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşılacak. Bu açıklama, hem iç piyasada hem de küresel yatırım çevrelerinde yakından takip edilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bir önceki toplantıda Merkez Bankası, politika faizinde 250 baz puanlık bir indirime giderek oranı %45'ten %42,5'e çekmişti. Nisan ayında alınacak yeni kararın, özellikle döviz kuru, kredi faizleri ve yatırım stratejileri üzerinde belirleyici etkisi olması bekleniyor.

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