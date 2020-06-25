Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası, 2020 yılının altıncı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinde yaptığı düzenlemeyi duyurdu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı! Merakla beklenen açıklama Merkez Bankası'ndan geldi ve Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu ve Merkez Bankası faiz kararı açıklandı gibi sorular yanıtlarını buldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPTI MI?

Böylece Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yönetiminde ilk kez faiz indirimine gidilmemiş oldu. Uysal, 2019'un Temmuz ayında Murat Çetinkaya'nın yerine göreve geldiğinde politika faizi yüzde 24 seviyesindeydi. Uysal'ın yönetimindeki Merkez Bankası, her PPK toplantısında indirim kararı almış ve toplamda 1575 baz puan indirim yapmıştı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyümedeki zayıflama yılın ikinci çeyreğinde derinleşirken, ülkelerin attığı normalleşme adımlarına bağlı olarak kısmi bir toparlanma gözlenmektedir. Küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler yüksek seyretmekte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları genişleyici yönde adımlar atmaya devam etmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.