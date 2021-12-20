Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, TL mevduatlarına kur farkı ayarı hamlesini yorumladı: Bu bir faiz artışıdır

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" dedi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SONRASI DÖVİZ DÜŞTÜ

Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası dolar 19, euro ise 20 TL seviyelerinden sert şekilde düştü. Dolar 12, euro ise 14 TL seviyelerine kadar geriledi.

DURMUŞ YILMAZ YENİ HAMLEYİ DEĞERLENDİRDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başkanı ve İYİ Parti millet vekili Durmuş Yılmaz Halk TV'de yayımlanan Sözüm Var programına konuk oldu. Durmuş, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı ardından açıkladığı tedbirlerden olan "TL mevduatlarına kur farkı ayarı" hamlesini değerlendirdi.

"ÇIKMAZ SOKAK OLDUĞUNU GÖRDÜLER"

Durmuş Yılmaz, Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

"İktidar 'kur-faiz tartışmasını bir kenara bıraktık, artık reel ekonomi konuşacağız, üretim konuşacağız. Türkiye Ekonomi Modeli uygulayacağız' demişti. Hedefi değersiz Türk Lirası üzerinden ihracatı artırmaktı. Türk Lirası'nın değerini bilerek düşürdüler. Liranın değerinin düşmesi hedefti ama gelinen noktada bu işin çıkmaz sokak olduğunu gördüler. Türkiye Ekonomi Modeli'nin tabutuna çivi çakıldı.

"AK PARTİ POLİTİKALARININ U DÖNÜŞÜDÜR"

Geri döndük demeden döndüler, ortodoks politikalara döndüler. Olan bu. Bunlar ana yolu bırakıp yan yola çıktılar ama girdikleri yol çıkmaz sokak. Bu bir faiz artışıdır. Klasik AK Parti politikalarından U dönüşüdür. Ama bu beraberinde bir takım sorunları da yanında getiren bir politika. Zımni bir faiz artırımı yapıldı. Buradan siyasi bir söylem çıkarabilirler. Hem faizi, hem kuru düşürdük diye. Bunu nasıl satabilirler, satarlar mı, zaman içinde göreceğiz.

"PİYASAYA MÜDAHALE VAR"

Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Gerçeği sabah göreceğiz. Bence kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir."

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